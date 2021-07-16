00:26 16.07.2021 (обновлено: 07:37 16.07.2021)
В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек
Власти округа Арвайлер на западе ФРГ сообщили о 1,3 тысячи пропавших без вести при наводнении
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.
Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести.
Как отмечается в заявлении администрации округа, размещенном на ее сайте, только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг утром проводились более тысячи спасательных операций.
"Из-за сложной ситуации с разрушениями окончательная оценка ситуации в настоящее время невозможна", - подчеркнули власти.
В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.
В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.
Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала слова поддержки родственникам пропавших без вести.