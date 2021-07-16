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В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек

В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек - РИА Новости, 16.07.2021

В Германии из-за наводнений пропали без вести более тысячи человек

Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T00:26

2021-07-16T00:26

2021-07-16T07:37

наводнение в германии

германия

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Власти округа Арвайлер на западе Германии считают, что без вести в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.Ранее сообщалось, о по меньшей мере 58 погибших, десятки числятся пропавшими без вести.Как отмечается в заявлении администрации округа, размещенном на ее сайте, только в районе города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг утром проводились более тысячи спасательных операций.В Германии с понедельника продолжаются дожди, которые вызваны циклоном "Бернд", установившимся на западе Европы. Основной удар стихии пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам до сих пор невозможно подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация населения из-за угрозы прорыва дамбы. В городе Трир после разлива местной реки вывезли около 350 человек.В округе Рейн-Эрфт объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы дальнейшего затопления.Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии станет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала слова поддержки родственникам пропавших без вести.

https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

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наводнение в германии, германия, в мире