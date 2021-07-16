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Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве

Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.07.2021

Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве

У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:55

2021-07-16T16:55

2021-07-16T16:55

россия

александр шульгин

бельгия

нидерланды

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин."У нас нет сообщений о том, что пострадали наши соотечественники. На горячую линию, организованную нашим консульским отделом, не поступило ни одного звонка", - сообщил посол в эфире "России 24".Он также призвал россиян соблюдать все рекомендации и предписания властей, проявлять бдительность и осторожность.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/niderlandy-1741575372.html

россия

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нидерланды

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россия, александр шульгин, бельгия, нидерланды