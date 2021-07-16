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Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.07.2021
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:55
2021-07-16T16:55
россия
александр шульгин
бельгия
нидерланды
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин."У нас нет сообщений о том, что пострадали наши соотечественники. На горячую линию, организованную нашим консульским отделом, не поступило ни одного звонка", - сообщил посол в эфире "России 24".Он также призвал россиян соблюдать все рекомендации и предписания властей, проявлять бдительность и осторожность.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
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россия, александр шульгин, бельгия, нидерланды
16:55 16.07.2021
 
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве

Посольство России: данных о пострадавших при наводнении россиянах не поступало

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин.
"У нас нет сообщений о том, что пострадали наши соотечественники. На горячую линию, организованную нашим консульским отделом, не поступило ни одного звонка", - сообщил посол в эфире "России 24".
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Он также призвал россиян соблюдать все рекомендации и предписания властей, проявлять бдительность и осторожность.
Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
 
РоссияАлександр ШульгинБельгияНидерланды
 
 
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