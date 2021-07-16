https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741579171.html
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве - РИА Новости, 16.07.2021
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:55
2021-07-16T16:55
2021-07-16T16:55
россия
александр шульгин
бельгия
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913201_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_866a66b46410e79f5a072798657ad981.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У посольства РФ в Нидерландах нет данных о россиянах, пострадавших при наводнении, звонки на горячую линию не поступали, сообщил посол России Александр Шульгин."У нас нет сообщений о том, что пострадали наши соотечественники. На горячую линию, организованную нашим консульским отделом, не поступило ни одного звонка", - сообщил посол в эфире "России 24".Он также призвал россиян соблюдать все рекомендации и предписания властей, проявлять бдительность и осторожность.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на десятки, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/niderlandy-1741575372.html
россия
бельгия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732913201_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_10917b7d834984edbce9eea890a26dae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр шульгин, бельгия, нидерланды
Данных о пострадавших в Нидерландах россиянах нет, заявили в посольстве
Посольство России: данных о пострадавших при наводнении россиянах не поступало