Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528943.html
Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек
Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек - РИА Новости, 16.07.2021
Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек
До 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:29
2021-07-16T16:29
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741505298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e62c015f965dd25c2d75e9516e8b122b.jpg
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. До 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек, сообщил в пятницу телеканал N24.Ранее в МВД Северного Рейна-Вестфалии сообщили о том, что число жертв в этой федеральной земле выросло до 43 человек.Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Наводнение, которое началось в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередач.
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528321.html
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741505298_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_139201a5b524c05d1dc3b8e72ad75415.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, в мире
13:29 16.07.2021 (обновлено: 16:29 16.07.2021)
 
Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек

N24: число жертв наводнения на западе Германии превысило сто человек

© REUTERS / Wolfgang RattayОбщий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. До 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек, сообщил в пятницу телеканал N24.
Ранее в МВД Северного Рейна-Вестфалии сообщили о том, что число жертв в этой федеральной земле выросло до 43 человек.
Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 13:26
На западе Германии объявили режим военной катастрофы
Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Наводнение, которое началось в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередач.
"Это действительно катастрофа". Наводнение в Германии
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

Пожарные забираются в дом в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

Региональный поезд, стоящий на вокзале города Кордел, затопленный водой реки Килль в западной Германии
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

Разрушенная от наводнения дорога в Бад-Нойенар-Арвайлере, Германия
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

Автомобиль специального назначения везёт лодку в затопленном районе Эранг в Трире, западная Германия
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Последствия наводнения в Шульде, Германия
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Sebastien Bozon

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

Жители очищают улицу от грязи после наводнения. Бирсдорф-ам-Зее, недалеко от Битбурга, Западная Германия
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
© AP Photo / Michael Probst

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
© REUTERS / Wolfgang Rattay

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

Кошка на улице после наводнения в Шульде, Германия
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

Разрушенные здания на пострадавшей от наводнения территории после проливных дождей в Шульде, Германия
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
© AFP 2021 / Bernd Lauter

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

Обломки домов, разрушенных наводнением, в Шульде недалеко от Бад-Нойенара, западная Германия
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
© AP Photo / Michael Probst

Сейчас главное — помочь людям на местах.

Владелец отеля сидит на статуе Иисуса перед своим поврежденным отелем в Инсуле, на юге Германии
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
© AP Photo / Martin Meissner

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

Поврежденные машины и дома в Хагене, Германия
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
© REUTERS / Wolfgang Rattay

Последствия проливных дождей в Германии.

Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
1 из 15

В землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия разрушены дома, мосты и дороги, нет электричества.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/Ernst Mettlach
2 из 15

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать.

© AFP 2021 / DPA/ Sebastian Schmitt
3 из 15

В пяти районах земли Северный Рейн — Вестфалия из-за угрозы прорыва дамбы объявили эвакуацию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
4 из 15

В округе Рейн-Эрфт ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
5 из 15

По последним данным, в результате наводнения погибли больше ста человек, еще 1300 пропали без вести.

© AFP 2021 / Fire Brigades City of Trier/ Ernst Mettlach
6 из 15

"Наша земля переживает катастрофу с наводнением исторического масштаба", — заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
7 из 15

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам погибших и пострадавших.

© AFP 2021 / Sebastien Bozon
8 из 15

"Это действительно катастрофа, я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов..." — сказала Меркель.

© AP Photo / Michael Probst
9 из 15

"Мы хотим сказать близким: будет сделано все, чтобы найти тех, кто пропал без вести", — добавила канцлер.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
10 из 15

По ее словам, "спасательные службы совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях".

© REUTERS / Wolfgang Rattay
11 из 15

Минобороны Германии объявило в стране режим военной катастрофы.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
12 из 15

Устранять последствия наводнения помогают 850 солдат бундесвера.

© AFP 2021 / Bernd Lauter
13 из 15

Сейчас главное — помочь людям на местах.

© AP Photo / Michael Probst
14 из 15

Масштаб трагедии можно будет оценить лишь через некоторое время.

© AP Photo / Martin Meissner
15 из 15

Последствия проливных дождей в Германии.

© REUTERS / Wolfgang Rattay
 
Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцСеверный Рейн-ВестфалияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния