https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528943.html

Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек

Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек - РИА Новости, 16.07.2021

Число жертв наводнения в Германии превысило сто человек

До 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:29

2021-07-16T13:29

2021-07-16T16:29

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741505298_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e62c015f965dd25c2d75e9516e8b122b.jpg

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. До 60 человек увеличилось число погибших в результате наводнений в Рейнланд-Пфальце, таким образом общее число жертв превысило 100 человек, сообщил в пятницу телеканал N24.Ранее в МВД Северного Рейна-Вестфалии сообщили о том, что число жертв в этой федеральной земле выросло до 43 человек.Около 1,3 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Наводнение, которое началось в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия в ночь на среду, привело к затоплению целых населенных пунктов, разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередач.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528321.html

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, в мире