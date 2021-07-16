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На западе Германии объявили режим военной катастрофы
На западе Германии объявили режим военной катастрофы - РИА Новости, 16.07.2021
На западе Германии объявили режим военной катастрофы
В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:26
2021-07-16T15:36
наводнение в германии
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.Соответствующее решение приняла глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Представитель министерства уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.По информации СМИ, число жертв разгула стихии превысило 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
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наводнение в германии, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, германия, берлин (город), в мире
13:26 16.07.2021 (обновлено: 15:36 16.07.2021)
 
На западе Германии объявили режим военной катастрофы

Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения

© AP Photo / Michael ProbstРазрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов
Разрушенный мост, река Ар в Шульд, Германия. Из-за проливных дождей река Ар резко вышла из берегов - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.
Соответствующее решение приняла глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", — отметили в ведомстве.

Представитель министерства уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.
По информации СМИ, число жертв разгула стихии превысило 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.
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К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.
Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
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Наводнение в ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрМинобороны ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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