https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528321.html

На западе Германии объявили режим военной катастрофы

На западе Германии объявили режим военной катастрофы - РИА Новости, 16.07.2021

На западе Германии объявили режим военной катастрофы

В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:26

2021-07-16T13:26

2021-07-16T15:36

наводнение в германии

аннегрет крамп-карренбауэр

минобороны германии

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения, сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.Соответствующее решение приняла глава министерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.Представитель министерства уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.По информации СМИ, число жертв разгула стихии превысило 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210716/navodneniya-1741466516.html

https://ria.ru/20210716/germaniya-1741505413.html

германия

берлин (город)

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наводнение в германии, аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, германия, берлин (город), в мире