Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741505622.html
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93 - РИА Новости, 16.07.2021
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93
Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:45
2021-07-16T12:56
олаф шольц
ангела меркель
бельгия
европа
нидерланды
наводнение в германии
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741502610_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_519288ad346c7fc04664079f8dd87dbc.jpg
БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей.Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли 43 жителя — ранее было известно о 30.Кроме того, на западе страны в районе города Эрфтштадт обрушились дома, есть жертвы.Как отметила канцлер страны Ангела Меркель, окончательный масштаб трагедии будет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял близких.Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210716/germaniya-1741505413.html
https://ria.ru/20210716/belgiya-1741497266.html
бельгия
европа
нидерланды
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741502610_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_378ab5025c3f54adb312e41b3deb581d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олаф шольц, ангела меркель, бельгия, европа, нидерланды, наводнение в германии, германия, в мире
11:45 16.07.2021 (обновлено: 12:56 16.07.2021)
 
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93

DPA: число жертв наводнений на западе Германии возросло до 93

© REUTERS / Wolfgang RattayПожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия
Пожарные работают в зоне, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Wolfgang Rattay
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей.
Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.
В земле Северный Рейн Вестфалия погибли 43 жителя — ранее было известно о 30.
Кроме того, на западе страны в районе города Эрфтштадт обрушились дома, есть жертвы.
Как отметила канцлер страны Ангела Меркель, окончательный масштаб трагедии будет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял близких.
Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.
Общий вид зоны, пострадавшей от наводнения после проливных дождей в Шульде, Германия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 11:44
Эксперт объяснил тяжесть последствий наводнений в Германии
В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.
К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.
Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
Льеж - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 11:12
В Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 15
 
Олаф ШольцАнгела МеркельБельгияЕвропаНидерландыНаводнение в ГерманииГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
Лента новостейМолния