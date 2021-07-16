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Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93 - РИА Новости, 16.07.2021
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93
Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:45
2021-07-16T11:45
2021-07-16T12:56
олаф шольц
ангела меркель
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БЕРЛИН, 16 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии достигло 93, передает агентство dpa со ссылкой на подсчеты властей.Ранее немецкие СМИ сообщали о 81 умершем. Более 1,3 тысячи человек пропали без вести.В земле Северный Рейн — Вестфалия погибли 43 жителя — ранее было известно о 30.Кроме того, на западе страны в районе города Эрфтштадт обрушились дома, есть жертвы.Как отметила канцлер страны Ангела Меркель, окончательный масштаб трагедии будет ясен в следующие дни. Она также выразила соболезнования тем, кто потерял близких.Вице-канцлер страны Олаф Шольц связал природную катастрофу с изменениями климата.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210716/germaniya-1741505413.html
https://ria.ru/20210716/belgiya-1741497266.html
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олаф шольц, ангела меркель, бельгия, европа, нидерланды, наводнение в германии, германия, в мире
11:45 16.07.2021 (обновлено: 12:56 16.07.2021)
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 93
DPA: число жертв наводнений на западе Германии возросло до 93