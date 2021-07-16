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В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12
В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12 - РИА Новости, 16.07.2021
В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12
По данным на утро пятницы, число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил бельгийский РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:51
2021-07-16T14:25
евросоюз
бельгия
антверпен
люксембург (государство)
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. По данным на утро пятницы, число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил бельгийский телеканал RTBF.Шесть человек погибли в городе Вервье, двое - в Шофонтене, еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене, один человек погиб в Пепенстере, один – в Айвайле и еще один - в Филиппвиле.Среди пропавших без вести числится 15-летняя девочка, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.В настоящее время более 20 тысяч человек остаются без электричества.К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.В настоящее время дожди на большей части территории Бельгии прекратились.
https://ria.ru/20210716/germaniya-1741477479.html
https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html
https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html
бельгия
антверпен
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евросоюз, бельгия, антверпен, люксембург (государство), в мире
09:51 16.07.2021 (обновлено: 14:25 16.07.2021)
 
В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12

RTBF: в Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 12, пятеро пропали без вести

© REUTERS / Albert AljiliПоследствия наводнения в Вервье, Бельгия
Последствия наводнения в Вервье, Бельгия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Albert Aljili
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. По данным на утро пятницы, число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил бельгийский телеканал RTBF.
Шесть человек погибли в городе Вервье, двое - в Шофонтене, еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене, один человек погиб в Пепенстере, один – в Айвайле и еще один - в Филиппвиле.
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Среди пропавших без вести числится 15-летняя девочка, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.
Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.
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Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.
В настоящее время дожди на большей части территории Бельгии прекратились.
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