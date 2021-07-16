https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741482764.html

В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12

В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12 - РИА Новости, 16.07.2021

В Бельгии число погибших от наводнений достигло 12

По данным на утро пятницы, число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил бельгийский РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:51

2021-07-16T09:51

2021-07-16T14:25

евросоюз

бельгия

антверпен

люксембург (государство)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741543205_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2e010b3d7f3e745ca140a2ac9446487f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. По данным на утро пятницы, число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести, сообщил бельгийский телеканал RTBF.Шесть человек погибли в городе Вервье, двое - в Шофонтене, еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене, один человек погиб в Пепенстере, один – в Айвайле и еще один - в Филиппвиле.Среди пропавших без вести числится 15-летняя девочка, которую унесло течением реки в провинции Люксембург.Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.В настоящее время более 20 тысяч человек остаются без электричества.К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.В настоящее время дожди на большей части территории Бельгии прекратились.

https://ria.ru/20210716/germaniya-1741477479.html

https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html

https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

бельгия

антверпен

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, бельгия, антверпен, люксембург (государство), в мире