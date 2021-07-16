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Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом - РИА Новости, 16.07.2021
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом
Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:27
2021-07-16T13:43
ростовская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ.Семен Н., которому 51 год, рассказал сотрудникам полиции, что ему привиделись черти и набросился он не на людей, а на нечистую силу. После этого он решил от нее же скрыться.По информации телеканала, у мужчины есть проблемы с психикой, он был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.В четверг Семен Н. напал с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пострадавших (61 год и 55 лет) госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина сбежал. Сегодня утром его задержали на одном из местных кладбищ, пишут СМИ.Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
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ростовская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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ростовская область, происшествия
10:27 16.07.2021 (обновлено: 13:43 16.07.2021)
 
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом

Мужчина, напавший на пассажиров автобуса под Азовом, заявил, что ему "привиделись черти"

Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
Подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ.
Семен Н., которому 51 год, рассказал сотрудникам полиции, что ему привиделись черти и набросился он не на людей, а на нечистую силу. После этого он решил от нее же скрыться.
По информации телеканала, у мужчины есть проблемы с психикой, он был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.
В четверг Семен Н. напал с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пострадавших (61 год и 55 лет) госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина сбежал. Сегодня утром его задержали на одном из местных кладбищ, пишут СМИ.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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