https://ria.ru/20210716/napadenie-1741487553.html
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом - РИА Новости, 16.07.2021
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом
Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:27
2021-07-16T10:27
2021-07-16T13:43
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741485289_0:115:960:655_1920x0_80_0_0_ca2d42a924ac3f8a5922bfab987456e5.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ.Семен Н., которому 51 год, рассказал сотрудникам полиции, что ему привиделись черти и набросился он не на людей, а на нечистую силу. После этого он решил от нее же скрыться.По информации телеканала, у мужчины есть проблемы с психикой, он был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.В четверг Семен Н. напал с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пострадавших (61 год и 55 лет) госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина сбежал. Сегодня утром его задержали на одном из местных кладбищ, пишут СМИ.Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/kusachki-1741291772.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741485289_0:106:960:826_1920x0_80_0_0_a2871832564c99fac26249c2ee2bfb0e.jpg
Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии.
2021-07-16T10:27
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, происшествия
10:27 16.07.2021 (обновлено: 13:43 16.07.2021)
Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом
Мужчина, напавший на пассажиров автобуса под Азовом, заявил, что ему "привиделись черти"
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области
, дал показания, сообщил РЕН ТВ
.
Семен Н., которому 51 год, рассказал сотрудникам полиции, что ему привиделись черти и набросился он не на людей, а на нечистую силу. После этого он решил от нее же скрыться.
По информации телеканала, у мужчины есть проблемы с психикой, он был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.
В четверг Семен Н. напал с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пострадавших (61 год и 55 лет) госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина сбежал. Сегодня утром его задержали на одном из местных кладбищ, пишут СМИ.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.