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Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом

Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом - РИА Новости, 16.07.2021

Стали известны подробности нападения на пассажиров автобуса под Азовом

Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:27

2021-07-16T10:27

2021-07-16T13:43

ростовская область

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, дал показания, сообщил РЕН ТВ.Семен Н., которому 51 год, рассказал сотрудникам полиции, что ему привиделись черти и набросился он не на людей, а на нечистую силу. После этого он решил от нее же скрыться.По информации телеканала, у мужчины есть проблемы с психикой, он был трижды судим за уничтожение чужого имущества, грабеж и нападение на представителя власти.В четверг Семен Н. напал с ножом на пассажиров автобуса, следовавшего из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух пострадавших (61 год и 55 лет) госпитализировали в тяжелом состоянии. Мужчина сбежал. Сегодня утром его задержали на одном из местных кладбищ, пишут СМИ.Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/kusachki-1741291772.html

ростовская область

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2021

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Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии. 2021-07-16T10:27 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия