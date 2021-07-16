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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html
В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации
В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации - РИА Новости, 16.07.2021
В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации
За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:44
2021-07-16T13:01
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
андрей клишас
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", - сказал Клишас.По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации."Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются", - заявил он.Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
https://ria.ru/20210621/informatsiya-1737861264.html
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вакцинация россиян от covid-19, андрей клишас, здоровье - общество, совет федерации рф, общество
11:44 16.07.2021 (обновлено: 13:01 16.07.2021)
 
В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации

Сенатор Клишас: за распространение фейка о вакцинации можно получить до трех лет ограничения свободы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", - сказал Клишас.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.
По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации.
"Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются", - заявил он.
Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
Председатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 10:59
В Общественной палате зафиксировали рост числа фейков
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Андрей КлишасЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФОбщество
 
 
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