https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html

В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации

В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации - РИА Новости, 16.07.2021

В Совфеде рассказали о наказании за распространение фейков о вакцинации

За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:44

2021-07-16T11:44

2021-07-16T13:01

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

андрей клишас

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:165:3056:1884_1920x0_80_0_0_0462d3f16d577dac20bcc01e7b5aaef8.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За распространение фейков о вакцинации от коронавируса, в том числе о ее последствиях, можно получить до трех лет ограничения свободы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."В последнее время участились случаи публикаций в интернете заведомо недостоверной информации как о процедуре вакцинации от COVID-19, так и о последствиях вакцинации, а также о самих вакцинах. Эти действия имеют высокую степень общественной опасности, ведь это вызов всему обществу со стороны людей, которые готовы идти на умышленное распространение фейковой информации", - сказал Клишас.По его словам, за распространение таких фейков для физических лиц предусматривается ответственность вплоть до ограничения свободы до трех лет, для юридических лиц - в виде штрафа от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.По словам Клишаса, в нынешней ситуации, когда вся страна живёт в режиме борьбы с инфекцией, крайне важно не допустить распространения недостоверной информации."Распространение фейков о вакцинации является распространением заведомо недостоверной информации о приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу для жизни и здоровья граждан, и должно оперативно пресекаться правоохранительными органами, ведь все инструменты для этого у них имеются", - заявил он.Глава комитета СФ напомнил, что законодательством предусмотрена ответственность (для физических лиц – уголовная, для юридических лиц – административная) за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

https://ria.ru/20210621/informatsiya-1737861264.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, андрей клишас, здоровье - общество, совет федерации рф, общество