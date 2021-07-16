https://ria.ru/20210716/mishustin-1741545228.html

Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID

Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID - РИА Новости, 16.07.2021

Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова отчитаться о ситуации с достаточностью кислорода в региональных больницах в РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:32

2021-07-16T14:32

2021-07-16T14:32

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова отчитаться о ситуации с достаточностью кислорода в региональных больницах в связи с распространением COVID-19.Глава кабмина в пятницу провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Начну с темы, которую мы с вами обсуждали на прошлом заседании президиума. Я тогда давал вам поручение проработать вопрос по потребностям регионов в снабжении кислородом больниц и госпиталей. Много было вопросов у наших людей", - обратился Мишустин к руководителю Минпромторга.Он попросил министра рассказать, есть ли резервы для наращивания выпуска кислорода и готовы ли производства к увеличению объемов. Также глава правительства попросил Мантурова доложить о мощностях для производства вакцин от коронавируса.

https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741535117.html

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