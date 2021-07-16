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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/mishustin-1741545228.html
Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID
Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID - РИА Новости, 16.07.2021
Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова отчитаться о ситуации с достаточностью кислорода в региональных больницах в РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:32
2021-07-16T14:32
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова отчитаться о ситуации с достаточностью кислорода в региональных больницах в связи с распространением COVID-19.Глава кабмина в пятницу провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Начну с темы, которую мы с вами обсуждали на прошлом заседании президиума. Я тогда давал вам поручение проработать вопрос по потребностям регионов в снабжении кислородом больниц и госпиталей. Много было вопросов у наших людей", - обратился Мишустин к руководителю Минпромторга.Он попросил министра рассказать, есть ли резервы для наращивания выпуска кислорода и готовы ли производства к увеличению объемов. Также глава правительства попросил Мантурова доложить о мощностях для производства вакцин от коронавируса.
https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:32 16.07.2021
 
Мишустин потребовал доложить о мощностях для производства вакцин от COVID

Премьер Мишустин попросил Мантурова доложить о мощностях для производства вакцин от коронавируса

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
Михаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от главы Минпромторга Дениса Мантурова отчитаться о ситуации с достаточностью кислорода в региональных больницах в связи с распространением COVID-19.
Глава кабмина в пятницу провел заседание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Он попросил министра рассказать, есть ли резервы для наращивания выпуска кислорода и готовы ли производства к увеличению объемов. Также глава правительства попросил Мантурова доложить о мощностях для производства вакцин от коронавируса.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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