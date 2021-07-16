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Для оказания плановой медпомощи выделили дополнительные средства
Для оказания плановой медпомощи выделили дополнительные средства - РИА Новости, 16.07.2021
Для оказания плановой медпомощи выделили дополнительные средства
Кабмин выделяет дополнительно свыше 85 миллиардов рублей медицине для плановых проверок здоровья россиян, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:05
2021-07-16T14:07
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кабмин выделяет дополнительно свыше 85 миллиардов рублей медицине для плановых проверок здоровья россиян, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин отметил рост расходов регионов на медицину в связи с COVID. Он подчеркнул, что средства на такие траты невозможно было предусмотреть заранее в фонде ОМС, поэтому, чтобы не допустить остановок проведения плановых приемов пациентов, правительство уже направляло в июне 25 миллиардов рублей."А сейчас выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объеме получать необходимую им помощь. Направили регионам дополнительно свыше 85 миллиардов рублей", - сказал премьер.Эти средства, по его словам, позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь."Нельзя то и дело, неделя за неделей, откладывать поход к врачу. Консультация у специалиста и вовремя поставленный диагноз - это та техника безопасности, если хотите, которая необходима для здоровья и активного долголетия, так же, как и своевременное прохождение диспансеризации. Прощу Минздрав ускорить доведение этих средств в регионы", - сказал Мишустин.Он также обратил внимание на необходимость мониторинга объемов оказания медпомощи в регионах и просил главу Минздрава Михаила Мурашко взять данный вопрос под личный контроль.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, общество
14:05 16.07.2021 (обновлено: 14:07 16.07.2021)
 
Для оказания плановой медпомощи выделили дополнительные средства

Премьер Михаил Мишустин: на плановую медпомощь выделят свыше 85 миллиардов рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ
Михаил Мишустин проводит в формате видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кабмин выделяет дополнительно свыше 85 миллиардов рублей медицине для плановых проверок здоровья россиян, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин отметил рост расходов регионов на медицину в связи с COVID. Он подчеркнул, что средства на такие траты невозможно было предусмотреть заранее в фонде ОМС, поэтому, чтобы не допустить остановок проведения плановых приемов пациентов, правительство уже направляло в июне 25 миллиардов рублей.
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"А сейчас выделяем дополнительные средства, которые позволят людям своевременно и в полном объеме получать необходимую им помощь. Направили регионам дополнительно свыше 85 миллиардов рублей", - сказал премьер.
Эти средства, по его словам, позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.
"Нельзя то и дело, неделя за неделей, откладывать поход к врачу. Консультация у специалиста и вовремя поставленный диагноз - это та техника безопасности, если хотите, которая необходима для здоровья и активного долголетия, так же, как и своевременное прохождение диспансеризации. Прощу Минздрав ускорить доведение этих средств в регионы", - сказал Мишустин.
Он также обратил внимание на необходимость мониторинга объемов оказания медпомощи в регионах и просил главу Минздрава Михаила Мурашко взять данный вопрос под личный контроль.
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