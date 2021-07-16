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Хорошие новости
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На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков - РИА Новости, 16.07.2021
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков
В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:52
2021-07-16T23:00
хорошие новости
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков.Видео инцидента в Горячем ключе ранее появилось в соцсетях. Двух ребят стало уносить течением, когда им на помощь пришла школьница.Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери."Шестнадцатилетняя школьница из Горячего Ключа сегодня проснулась знаменитой. О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно! Вчера Василиса Тараненко спасла двоих детей. Гуляя возле реки, помогла тонущим мальчикам, вытащила их из воды", — написал губернатор Кубани в Telegram-канале.
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вениамин кондратьев, краснодарский край
18:52 16.07.2021 (обновлено: 23:00 16.07.2021)
 
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков

Шестнадцатилетняя школьница спасла на реке в Горячем Ключе двух мальчиков, которых понесло течение

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРека в Горячем Ключе
Река в Горячем Ключе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков.
Видео инцидента в Горячем ключе ранее появилось в соцсетях. Двух ребят стало уносить течением, когда им на помощь пришла школьница.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери.
"Шестнадцатилетняя школьница из Горячего Ключа сегодня проснулась знаменитой. О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно! Вчера Василиса Тараненко спасла двоих детей. Гуляя возле реки, помогла тонущим мальчикам, вытащила их из воды", — написал губернатор Кубани в Telegram-канале.
 
Хорошие новостиВениамин КондратьевКраснодарский край
 
 
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