https://ria.ru/20210716/malchiki-1741603256.html

На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков

На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков - РИА Новости, 16.07.2021

На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков

В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:52

2021-07-16T18:52

2021-07-16T23:00

хорошие новости

вениамин кондратьев

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков.Видео инцидента в Горячем ключе ранее появилось в соцсетях. Двух ребят стало уносить течением, когда им на помощь пришла школьница.Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери."Шестнадцатилетняя школьница из Горячего Ключа сегодня проснулась знаменитой. О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно! Вчера Василиса Тараненко спасла двоих детей. Гуляя возле реки, помогла тонущим мальчикам, вытащила их из воды", — написал губернатор Кубани в Telegram-канале.

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край