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На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков - РИА Новости, 16.07.2021
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков
В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:52
2021-07-16T18:52
2021-07-16T23:00
хорошие новости
вениамин кондратьев
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 16 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае 16-летняя Василиса Тараненко спасла двух тонущих в реке мальчиков.Видео инцидента в Горячем ключе ранее появилось в соцсетях. Двух ребят стало уносить течением, когда им на помощь пришла школьница.Губернатор региона Вениамин Кондратьев поблагодарил саму Василису и ее родителей за воспитание дочери."Шестнадцатилетняя школьница из Горячего Ключа сегодня проснулась знаменитой. О ней говорят не только в краевых СМИ, но и на федеральных каналах. И это более чем заслуженно! Вчера Василиса Тараненко спасла двоих детей. Гуляя возле реки, помогла тонущим мальчикам, вытащила их из воды", — написал губернатор Кубани в Telegram-канале.
краснодарский край
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РИА Новости
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РИА Новости
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вениамин кондратьев, краснодарский край
18:52 16.07.2021 (обновлено: 23:00 16.07.2021)
На Кубани школьница спасла двух тонущих мальчиков
Шестнадцатилетняя школьница спасла на реке в Горячем Ключе двух мальчиков, которых понесло течение