https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741603000.html

В Туве ввели локдаун из-за COVID-19

В Туве ввели локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

В Туве ввели локдаун из-за COVID-19

Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:50

2021-07-16T18:50

2021-07-16T18:50

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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства Тувы.Также сообщается, что власти ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. В республике приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению. Также прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Кроме того, приостановлена работа салонов красоты, бань и других бытовых организаций. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.

https://ria.ru/20210713/ogranicheniya-1741109871.html

россия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва