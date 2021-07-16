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В Туве ввели локдаун из-за COVID-19
В Туве ввели локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
В Туве ввели локдаун из-за COVID-19
Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:50
2021-07-16T18:50
2021-07-16T18:50
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства Тувы.Также сообщается, что власти ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. В республике приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению. Также прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Кроме того, приостановлена работа салонов красоты, бань и других бытовых организаций. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика тыва
В Туве ввели локдаун из-за COVID-19
Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости из-за коронавируса
КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Тувы запретили передвижение граждан без производственной необходимости, передвижение детей до 14 лет без взрослых и приостановили деятельность ряда организаций, сообщает пресс-служба правительства Тувы.
"Внесены изменения в Указ Главы №223 от 6 июля 2021 года, согласно которым запрещено передвижение граждан без производственной и служебной необходимости, населения – без неотложных личных нужд, включая ограничения на выезды на водные объекты, расположенные на территории республики. Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что власти ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции, соблюдением индивидуальных и общественных мер защиты. В республике приостановлена деятельность турагентств, организаций допобразования, деятельность по организации конференций и выставок, по предоставлению бытовых услуг населению. Также прекращают работу вещевые рынки, уличная торговля и ярмарки, торговля через автоматы, работа парков и игровых зон. Кроме того, приостановлена работа салонов красоты, бань и других бытовых организаций. Будут работать аптеки, салоны сотовой связи, магазины с товарами первой необходимости.