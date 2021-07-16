https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741572900.html

Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19

Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Ученые выявили более 200 симптомов затяжного COVID-19

Ученые из лондонского Университетского колледжа выявили 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции. Их выводы опубликовали в медицинском журнале The РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:24

2021-07-16T16:24

2021-07-16T16:58

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

the lancet

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ученые из лондонского Университетского колледжа выявили 203 симптома затяжного течения коронавирусной инфекции. Их выводы опубликовали в медицинском журнале The Lancet.В исследовании приняли участие 3762 человека из 56 стран, у них был подтвержденный "продолжительный" COVID-19 или подозрение на него. Из 203 признаков болезни 66 сохранялись как минимум в течение семи месяцев. Наиболее распространенными были утомляемость, недомогание после физических нагрузок и "туман в голове". Достаточно часто встречались зрительные галлюцинации, тремор, кожный зуд, изменения менструального цикла, сексуальная дисфункция, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, помутнение зрения, диарея и шум в ушах.В среднем у людей с затяжным COVID-19 выявили около 14 симптомов, затрагивающих работу десяти органов. У некоторых признаки инфекции оставались на протяжении 16 месяцев, причем со временем прогрессировали. Около 22 процентов респондентов заявили, что после болезни не могут работать, а 45 процентов потребовали сокращенного графика."Это важная информация для исследователей, которые изучают основные механизмы заболевания, а также для врачей, которые обеспечивают уход и лечение, так как предполагается, что они не должны сосредотачиваться только на одной системе органов", — заявила одна из авторов статьи, Афина Акрами.Ученые призвали создать государственную программу скрининга, которая позволит лучше понять, сколько людей пострадали от пандемии и какая поддержка им требуется.

https://ria.ru/20210716/zhara-1741468415.html

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коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество, великобритания