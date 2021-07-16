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Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве
Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве - РИА Новости, 16.07.2021
Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но число ежедневно выявляемых случаев снизилось благодаря ужесточению требований, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:31
2021-07-16T13:31
2021-07-16T13:49
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но число ежедневно выявляемых случаев снизилось благодаря ужесточению требований, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но, тем не менее, мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, но и массовой вакцинации", - сказал Собянин, выступая на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество, коронавирус в россии, москва
13:31 16.07.2021 (обновлено: 13:49 16.07.2021)
Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Собянин: ситуация с коронавирусом остается сложной, но число заражений снизилось