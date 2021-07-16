https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741529763.html

Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве

Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве - РИА Новости, 16.07.2021

Собянин заявил о снижении случаев заболевания коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но число ежедневно выявляемых случаев снизилось благодаря ужесточению требований, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:31

2021-07-16T13:31

2021-07-16T13:49

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

общество

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740261758_0:111:3075:1841_1920x0_80_0_0_d8af981bd77b00c3a2b0142d6afe2003.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но число ежедневно выявляемых случаев снизилось благодаря ужесточению требований, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но, тем не менее, мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций. Конечно, это стало возможным благодаря ограничительным мерам, которые были введены, ужесточению санитарных требований, но и массовой вакцинации", - сказал Собянин, выступая на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741523027.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, общество, коронавирус в россии, москва