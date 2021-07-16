https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741504615.html

В Москве за сутки госпитализировали 1474 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1474 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1474 пациента с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1474 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 619 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:41

2021-07-16T11:41

2021-07-16T11:41

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1474 человека с коронавирусом, на ИВЛ находятся 619 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1474 человека. На ИВЛ находится 619 человек", - говорится в сообщении.Выздоровели еще 8032 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 266 393.Также сообщается, что в столице скончались 105 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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