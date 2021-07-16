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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741504344.html
Тюменская область продлила ограничения из-за коронавируса
Тюменская область продлила ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Тюменская область продлила ограничения из-за коронавируса
Оперативный штаб Тюменской области сообщил о продлении в регионе режима повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 до 12 сентября 2021... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:40
2021-07-16T11:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр моор
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
тюменская область
общество
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области сообщил о продлении в регионе режима повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 до 12 сентября 2021 года.Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 необходимо продлить в связи со сложной эпидситуацией в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - прокомментировал решение оперштаба Александр Моор.15 июля глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области увеличился в три раза, эпидобстановка в регионе крайне напряженная. Особый рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди трудоспособного населения и детей. Чаще всего заражение происходит в семьях.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр моор, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тюменская область, общество
11:40 16.07.2021
 
Тюменская область продлила ограничения из-за коронавируса

Губернатор Тюменской области Моор продлил режим повышенной готовности из-за COVID-19 до 12 сентября

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Оперативный штаб Тюменской области сообщил о продлении в регионе режима повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 до 12 сентября 2021 года.
Режим повышенной готовности для предупреждения распространения COVID-19 необходимо продлить в связи со сложной эпидситуацией в регионе, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Ситуация крайне напряженная. Справиться с ней нам помогут только наращивание темпов вакцинации и неукоснительное соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности", - прокомментировал решение оперштаба Александр Моор.
15 июля глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что недельный показатель заболеваемости коронавирусом в Тюменской области увеличился в три раза, эпидобстановка в регионе крайне напряженная. Особый рост заболеваемости коронавирусом наблюдается среди трудоспособного населения и детей. Чаще всего заражение происходит в семьях.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр МоорЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Тюменская областьОбщество
 
 
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