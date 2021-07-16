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В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5382, Подмосковье - 2484, Санкт-Петербурге - 1948, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:19
2021-07-16T11:19
2021-07-16T11:19
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5382, Подмосковье - 2484, Санкт-Петербурге - 1948, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5382, 2. Московская область - 2484, 3. Санкт-Петербург - 1948", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 12.
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В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом