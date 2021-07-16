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В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве выявили 5382 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5382, Подмосковье - 2484, Санкт-Петербурге - 1948, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:19

2021-07-16T11:19

2021-07-16T11:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5382, Подмосковье - 2484, Санкт-Петербурге - 1948, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5382, 2. Московская область - 2484, 3. Санкт-Петербург - 1948", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области - 29, Чукотском автономном округе - 18, Ненецком автономном округе - 12.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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