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В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021

В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 704, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:16

2021-07-16T11:16

2021-07-16T12:29

чукотский автономный округ

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университет джонса хопкинса

сша

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 704, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 25 293 заболевших. Темп прироста составил 0,44% (днем ранее — 0,43%). Симптомов не было у 11,5%. Смертность вновь обновила максимум — 799. Выписались после лечения 21 932 человека.Больше всего новых инфицированных в Москве (5382), Подмосковье (2484), Санкт-Петербурге (1948). Меньше всего — в Магаданской области (29), Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (12).С начала эпидемии в России зарегистрировали 5 907 999 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 868, выздоровели 5 300 908.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов.Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.

чукотский автономный округ

сша

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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