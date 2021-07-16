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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741497981.html
В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.07.2021
В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 704, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:16
2021-07-16T12:29
чукотский автономный округ
воз
университет джонса хопкинса
сша
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 704, рассказали в оперативном штабе.Накануне сообщалось о 25 293 заболевших. Темп прироста составил 0,44% (днем ранее — 0,43%). Симптомов не было у 11,5%. Смертность вновь обновила максимум — 799. Выписались после лечения 21 932 человека.Больше всего новых инфицированных в Москве (5382), Подмосковье (2484), Санкт-Петербурге (1948). Меньше всего — в Магаданской области (29), Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (12).С начала эпидемии в России зарегистрировали 5 907 999 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 868, выздоровели 5 300 908.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов.Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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чукотский автономный округ, воз, университет джонса хопкинса, сша, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:16 16.07.2021 (обновлено: 12:29 16.07.2021)
 
В России выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 25 704 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 25 704, рассказали в оперативном штабе.
Накануне сообщалось о 25 293 заболевших. Темп прироста составил 0,44% (днем ранее — 0,43%). Симптомов не было у 11,5%.
Смертность вновь обновила максимум — 799. Выписались после лечения 21 932 человека.
Больше всего новых инфицированных в Москве (5382), Подмосковье (2484), Санкт-Петербурге (1948). Меньше всего — в Магаданской области (29), Чукотском автономном округе (18) и Ненецком автономном округе (12).
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С начала эпидемии в России зарегистрировали 5 907 999 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 868, выздоровели 5 300 908.
По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов.
Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по информации на сайте Всемирной организации здравоохранения, находится на четвертом месте, согласно Университету Джонса Хопкинса — на пятом.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаЧукотский автономный округВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаСШАКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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