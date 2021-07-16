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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741468032.html
Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19
Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19
Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:59
2021-07-16T01:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.По его словам, пандемия создала определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. "Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин", -&nbsp; говорится в статье министра, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао".&nbsp;Лавров особо отметил, что России и Китаю до пандемии удалось качественно нарастить образовательные обмены, а также произошел значительный рост числа взаимных туристических поездок."Рассчитываем, что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить полноформатное сотрудничество на всех направлениях", - добавил министр.&nbsp;Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире
01:59 16.07.2021
 
Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19

Глава МИД Лавров рассказал о контактах России и Китая по борьбе с COVID-19 и производству вакцин

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
По его словам, пандемия создала определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. "Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин", -  говорится в статье министра, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
01:57
Лавров оценил российско-китайский тандем
 Лавров особо отметил, что России и Китаю до пандемии удалось качественно нарастить образовательные обмены, а также произошел значительный рост числа взаимных туристических поездок.
"Рассчитываем, что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить полноформатное сотрудничество на всех направлениях", - добавил министр.
 Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайВ мире
 
 
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