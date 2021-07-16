https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741468032.html

Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19

Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Россия и Китай поддерживают тесный контакт по борьбе с COVID-19

Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:59

2021-07-16T01:59

2021-07-16T01:59

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают тесный контакт в области борьбы с распространением коронавируса и производства вакцин, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.По его словам, пандемия создала определенные трудности для практического и гуманитарного взаимодействия. "Однако даже в этих условиях мы продолжаем поддерживать самую тесную координацию по всем вопросам, в том числе по совместному противодействию распространению COVID-19 и в области производства вакцин", - говорится в статье министра, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао". Лавров особо отметил, что России и Китаю до пандемии удалось качественно нарастить образовательные обмены, а также произошел значительный рост числа взаимных туристических поездок."Рассчитываем, что в скором будущем эпидемиологическая ситуация позволит нам возобновить полноформатное сотрудничество на всех направлениях", - добавил министр. Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. 28 июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина было объявлено о продлении соглашения на 5 лет.

https://ria.ru/20210716/tandem-1741467912.html

россия

китай

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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире