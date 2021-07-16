https://ria.ru/20210716/izrail-1741527934.html
В Израиле сообщили, на каких условиях готовы принимать привитых туристов
В Израиле сообщили, на каких условиях готовы принимать привитых туристов - РИА Новости, 16.07.2021
В Израиле сообщили, на каких условиях готовы принимать привитых туристов
В Израиле разработали план по приему иностранных гостей, который включает два варианта, позволяющих въехать в страну, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:29
2021-07-16T14:29
2021-07-16T14:31
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Израиле разработали план по приему иностранных гостей, который включает два варианта, позволяющих въехать в страну, сообщает пресс-служба министерства туризма.Глава ведомства Йоэль Развозов посетил аэропорт Бен-Гурион и находящийся в нем туристический офис, чтобы проверить, как проходят подготовительные работы к возвращению путешественников. Ранее прошло совещание с комитетом по борьбе с коронавирусом, на котором министр туризма Израиля представил план по возвращению иностранных гостей.Первый вариант будет предоставлять возможность въезда тем туристам, которые привиты вакцинами, одобренными FDA/EMA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/Европейское агентство лекарственных средств). Им нужно будет лишь пройти ПЦР-тесты.Второй вариант подходит гостям, которые привиты остальными вакцинами, в том числе и российскими. При въезде в страну им необходимо будет пройти серологическое тестирование в специально оборудованном помещении внутри здания аэропорта Бен-Гурион. Результаты будут предоставлены в течение 15 минут."Нужно найти механизмы, и, более того, они существуют, чтобы туристическая индустрия могла возобновить работу, сохраняя при этом здоровье граждан Израиля, — сказал Йоэль Развозов. – Если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятной, ориентировочная дата возвращения въездного туризма в Израиль – 1 августа".По словам чиновника, перенос этого срока потребует компенсации для участников отрасли, которые сильно пострадали из-за пандемии. "Я верю, что совместная работа министерства туризма с министерством здравоохранения, министерством транспорта и министерством внутренних дел совсем скоро даст свои плоды", – добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Израиле разработали план по приему иностранных гостей, который включает два варианта, позволяющих въехать в страну, сообщает пресс-служба министерства туризма.
Глава ведомства Йоэль Развозов посетил аэропорт Бен-Гурион и находящийся в нем туристический офис, чтобы проверить, как проходят подготовительные работы к возвращению путешественников. Ранее прошло совещание с комитетом по борьбе с коронавирусом, на котором министр туризма Израиля представил план по возвращению иностранных гостей.
Первый вариант будет предоставлять возможность въезда тем туристам, которые привиты вакцинами, одобренными FDA/EMA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США/Европейское агентство лекарственных средств). Им нужно будет лишь пройти ПЦР-тесты.
Второй вариант подходит гостям, которые привиты остальными вакцинами, в том числе и российскими. При въезде в страну им необходимо будет пройти серологическое тестирование в специально оборудованном помещении внутри здания аэропорта Бен-Гурион. Результаты будут предоставлены в течение 15 минут.
"Нужно найти механизмы, и, более того, они существуют, чтобы туристическая индустрия могла возобновить работу, сохраняя при этом здоровье граждан Израиля, — сказал Йоэль Развозов. – Если эпидемиологическая обстановка в стране будет благоприятной, ориентировочная дата возвращения въездного туризма в Израиль – 1 августа".
По словам чиновника, перенос этого срока потребует компенсации для участников отрасли, которые сильно пострадали из-за пандемии. "Я верю, что совместная работа министерства туризма с министерством здравоохранения, министерством транспорта и министерством внутренних дел совсем скоро даст свои плоды", – добавил он.