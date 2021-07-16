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В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
Второй грузовик перевернулся за ночь в Москве, ДТП произошло на внешней стороне 58-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T05:13
2021-07-16T06:54
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй грузовик перевернулся за ночь в Москве, ДТП произошло на внешней стороне 58-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает столичный дептранс."На внешней стороне 58-го километра МКАД (в районе съезда на Молодогвардейскую улицу) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок ... Движение перекрыто по всем полосам. Проезд осуществляется по обочине", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Позднее в дептрансе сообщили, что движение удалось запустить по двум левым полосам.Поздно вечером 15 июля грузовик перевернулся на Малой Сухаревской улице. Водитель так же не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на бок.
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авто, москва, происшествия
05:13 16.07.2021 (обновлено: 06:54 16.07.2021)
 
В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик

Второй грузовик за 12 часов опрокинулся в Москве: движение на 58 километре МКАД перекрыто

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй грузовик перевернулся за ночь в Москве, ДТП произошло на внешней стороне 58-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает столичный дептранс.
"На внешней стороне 58-го километра МКАД (в районе съезда на Молодогвардейскую улицу) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок ... Движение перекрыто по всем полосам. Проезд осуществляется по обочине", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
Позднее в дептрансе сообщили, что движение удалось запустить по двум левым полосам.
Поздно вечером 15 июля грузовик перевернулся на Малой Сухаревской улице. Водитель так же не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на бок.
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 00:25
На МКАД столкнулись семь автомобилей
 
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