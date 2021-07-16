https://ria.ru/20210716/gruzovik-1741471079.html

В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик

В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик

Второй грузовик перевернулся за ночь в Москве, ДТП произошло на внешней стороне 58-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T05:13

2021-07-16T05:13

2021-07-16T06:54

авто

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6b84665b0edca0f3a7bf2d0ee953fba8.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Второй грузовик перевернулся за ночь в Москве, ДТП произошло на внешней стороне 58-го километра МКАД, движение перекрыто, сообщает столичный дептранс."На внешней стороне 58-го километра МКАД (в районе съезда на Молодогвардейскую улицу) водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок ... Движение перекрыто по всем полосам. Проезд осуществляется по обочине", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.Позднее в дептрансе сообщили, что движение удалось запустить по двум левым полосам.Поздно вечером 15 июля грузовик перевернулся на Малой Сухаревской улице. Водитель так же не справился с управлением и автомобиль опрокинулся на бок.

https://ria.ru/20210713/mkad-1741011197.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва, происшествия