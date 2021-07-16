https://ria.ru/20210716/gossovet-1741541817.html

Вопросы безопасности детей обсудили на заседании комиссии Госсовета

Вопросы безопасности детей обсудили на заседании комиссии Госсовета - РИА Новости, 16.07.2021

Вопросы безопасности детей обсудили на заседании комиссии Госсовета

Вопросы воспитания и безопасности детей обсудили на заседании комиссии Госсовета под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева, сообщает... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:17

2021-07-16T14:17

2021-07-16T14:17

кировская область

россия

анна кузнецова

анастасия зырянова

владимир путин

кировская область

ярославская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Вопросы воспитания и безопасности детей обсудили на заседании комиссии Госсовета под председательством губернатора Кировской области Игоря Васильева, сообщает пресс-служба правительства региона.Васильев напомнил, что на 25 августа запланировано заседание Госсовета РФ по общему образованию. "Сейчас работа над докладом с перечнем проблемных вопросов и предложений по их решению для Госсовета завершается. Ранее регионы направляли свои предложения, которые были учтены, и 2 июля проект был направлен в министерство просвещения РФ", - отметил губернатор Кировской области.На заседании члены комиссии рассмотрели инициативу уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анны Кузнецовой о разработке и принятии Концепции безопасности детства, работа которой уже одобрена президентом РФ Владимиром Путиным."Мы уже обсудили ее с профильными ведомствами, получили их поддержку, вышли с предложением реализации пилотных проектов в субъектах страны. Несколько регионов откликнулись, в их числе Московская, Ленинградская, Ярославская области, в них уже приняты региональные концепции безопасности", - отметила Кузнецова.По словам заместителя министра просвещения РФ Анастасии Зыряновой, министерство уделяет особое внимание обеспечению благополучного детства, безопасности детей. "Воспитание – это система, в которой нет случайных компонентов. Важно, чтобы все элементы - школа, семья, общественные объединения, информационная среда - действовали согласованно и сбалансированно", - подчеркнула она. Зырянова также отметила, что в этом году тема воспитания станет главной в повестке традиционных августовских совещаний работников образования во всех регионах страны."В завершении обсуждения Васильев отметил, что главным приоритетом работы всех ведомств и учреждений остается сохранение жизни и здоровья каждого ребенка. Губернатор Кировской области попросил рабочие группы комиссии направить в адрес секретариата материалы по направлениям деятельности, актуальные вопросы и предложения по их решению, а также лучшие региональные практики для их включения в доклад", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210513/doklad-1732164060.html

https://ria.ru/20210421/podderzhka-1729334132.html

https://ria.ru/20210421/sistema-1729214792.html

россия

кировская область

ярославская область

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россия, анна кузнецова, анастасия зырянова, владимир путин, кировская область, ярославская область