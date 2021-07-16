На Ямале отремонтируют 46 километров дорог
На Ямале отремонтируют 46 километров дорог в рамках нацпроекта в 2021 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал вице-премьеру Марату Хуснуллину, что в регионе в 2021 году отремонтируют 46 километров дорог в рамках нацпроекта по развитию дорог, сообщает пресс-служба главы Ямала.
Губернатор в режиме видеосвязи принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина. Обсуждались вопросы предоставления инфраструктурных кредитов, реализации национальных проектов, в том числе проекта "Безопасные качественные дороги".
"Артюхов рассказал о дорожной кампании в округе. В рамках национального проекта в этом году планируется привести в нормативное состояние 46 километров дорог. Большая часть - на региональной трассе. Основные работы идут на нескольких участках двух автомобильных дорог: подъезд к Ноябрьску и Пуровск - Коротчаево. Кроме того, проводится капитальный ремонт автодороги Лабытнанги – Харп и идут работы внутри Салехардской городской агломерации", - говорится в сообщении.
Продолжаются дорожные работы и в рамках окружных программ. Приводятся в порядок участки главной трассы от границы округа до Губкинского, Пурпе-Пуровск, Пуровск-Коротчаево, Правохеттинский-Надым. Продолжаются работы от Коротчаево до Нового Уренгоя. В прошлом году там сделали 22 километра, в этом – предстоит еще 23. Кроме того, идет реконструкция трассы на подъезде к Аксарке и работы внутри муниципалитетов.
"В поездках по муниципалитетам вижу, что работы начались активно, подрядчики вышли на участки. Несмотря на короткий строительный сезон, мы выполним все намеченные планы", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Рассказал глава региона и о мерах по повышению безопасности дорожного движения. Он отметил, что в первом полугодии на 43% сократилось количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, более чем на треть снизилось число погибших. Для контроля над соблюдением правил и скоростного режима на дорогах округа развернуты 134 камеры видеофиксации нарушений.