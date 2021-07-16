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В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии
В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии - РИА Новости, 16.07.2021
В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии
Власти Узбекистана предлагают странам Центральной и Южной Азии утвердить совместный план по борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, заявил в пятницу РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:20
2021-07-16T09:20
2021-07-16T09:20
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шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана предлагают странам Центральной и Южной Азии утвердить совместный план по борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиеев.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров."Сообща мы можем более эффективно противостоять терроризму, экстремизму, транснациональной преступности. В том числе в киберпространстве. В качестве первого шага предлагаем разработать совместный антинаркотический план действия с участием управления ООН по наркотикам и преступности", - заявил Мирзиеев на открытии конференции. По его словам, "такие же меры следует принять в вопросах борьбы с международным терроризмом".Мирзиеев отметил, что Узбекистан готов также организовать специальную экспертную встречу по этим вопросам с представителями двух регионов. "Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия совместного плана действия по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", - добавил глава Узбекистана.
https://ria.ru/20210712/lavrov-1740918577.html
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россия, имран хан, шавкат мирзиеев, сергей лавров, еврокомиссия, ташкент, узбекистан, оон, в мире
В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии
Ташкент предложил странам Центральной и Южной Азии утвердить план по борьбе с терроризмом