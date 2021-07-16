https://ria.ru/20210716/aziya-1741479540.html

В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии

В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии - РИА Новости, 16.07.2021

В Ташкенте началась встреча, посвященная странам Центральной и Южной Азии

Власти Узбекистана предлагают странам Центральной и Южной Азии утвердить совместный план по борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, заявил в пятницу РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:20

2021-07-16T09:20

2021-07-16T09:20

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имран хан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 16 июл – РИА Новости. Власти Узбекистана предлагают странам Центральной и Южной Азии утвердить совместный план по борьбе с терроризмом и распространением наркотиков, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиеев.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров."Сообща мы можем более эффективно противостоять терроризму, экстремизму, транснациональной преступности. В том числе в киберпространстве. В качестве первого шага предлагаем разработать совместный антинаркотический план действия с участием управления ООН по наркотикам и преступности", - заявил Мирзиеев на открытии конференции. По его словам, "такие же меры следует принять в вопросах борьбы с международным терроризмом".Мирзиеев отметил, что Узбекистан готов также организовать специальную экспертную встречу по этим вопросам с представителями двух регионов. "Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре в Ташкенте международной конференции, посвященной десятилетию принятия совместного плана действия по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", - добавил глава Узбекистана.

https://ria.ru/20210712/lavrov-1740918577.html

https://ria.ru/20210623/shoygu-1738182650.html

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россия, имран хан, шавкат мирзиеев, сергей лавров, еврокомиссия, ташкент, узбекистан, оон, в мире