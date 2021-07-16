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В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"
В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор" - РИА Новости, 16.07.2021
В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"
В Ереване представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками "Позор", сообщил РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:42
2021-07-16T20:01
дашнакцутюн
никол пашинян
шарль мишель
европейский совет
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. В Ереване представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками "Позор", сообщил портал para.tv, который вел репортаж с акции протеста."Мы здесь, чтобы встретить Шарля Мишеля, спросить, где была Европа за все время войны (эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), когда против Армении применялось фосфорное оружие, в Арцахе (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) Азербайджан убивал мирное население", — сказала журналистам участница митинга Кристине Варданян.По ее словам, жители Армении задаются вопросом, почему до этого европейцы молчали, а Мишель приехал только сейчас. "Пытаются ли они купить Армению? Мы заявляем, что Армения не продается", — добавила она.Как считает Варданян, европейской делегации не удастся реализовать свою повестку."Мы хотим спросить, встретились ли они с политзаключенными, которые появляются в Армении каждый день. Это ли европейские ценности, демократия? Поддерживает ли Европа нового диктатора в регионе?" — сказала она.С 16 по 18 июня глава Европейского совета Шарль Мишель планирует провести двусторонние переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, президентом страны Арменом Саркисяном, а также главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.В июне по итогам саммита ЕС Мишель подчеркнул, что Брюссель по-прежнему намерен оказывать поддержку странам "Восточного партнерства". В Евросоюзе ранее также заявляли о стремлении играть более активную роль в стабилизации ситуации в Закавказье. В частности, глава Евросовета подтвердил готовность организации предоставить экспертную помощь в делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20210528/evrosoyuz-1734667569.html
https://ria.ru/20210714/azerbaydzhan-1741242958.html
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дашнакцутюн, никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, ереван, армения, в мире
19:42 16.07.2021 (обновлено: 20:01 16.07.2021)
 
В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"

В Ереване представители партии "Дашнакцутюн" встретили главу Евросовета Мишеля выкриками "Позор"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. В Ереване представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками "Позор", сообщил портал para.tv, который вел репортаж с акции протеста.
"Мы здесь, чтобы встретить Шарля Мишеля, спросить, где была Европа за все время войны (эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), когда против Армении применялось фосфорное оружие, в Арцахе (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) Азербайджан убивал мирное население", — сказала журналистам участница митинга Кристине Варданян.
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28 мая, 19:52
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По ее словам, жители Армении задаются вопросом, почему до этого европейцы молчали, а Мишель приехал только сейчас.
"Пытаются ли они купить Армению? Мы заявляем, что Армения не продается", — добавила она.
Как считает Варданян, европейской делегации не удастся реализовать свою повестку.
"Мы хотим спросить, встретились ли они с политзаключенными, которые появляются в Армении каждый день. Это ли европейские ценности, демократия? Поддерживает ли Европа нового диктатора в регионе?" — сказала она.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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С 16 по 18 июня глава Европейского совета Шарль Мишель планирует провести двусторонние переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, президентом страны Арменом Саркисяном, а также главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В июне по итогам саммита ЕС Мишель подчеркнул, что Брюссель по-прежнему намерен оказывать поддержку странам "Восточного партнерства". В Евросоюзе ранее также заявляли о стремлении играть более активную роль в стабилизации ситуации в Закавказье. В частности, глава Евросовета подтвердил готовность организации предоставить экспертную помощь в делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.
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ДашнакцутюнНикол ПашинянШарль МишельЕвропейский советЕреванАрменияВ мире
 
 
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