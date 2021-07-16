https://ria.ru/20210716/armeniya-1741612035.html

В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"

В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор" - РИА Новости, 16.07.2021

В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"

В Ереване представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками "Позор", сообщил РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:42

2021-07-16T19:42

2021-07-16T20:01

дашнакцутюн

никол пашинян

шарль мишель

европейский совет

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. В Ереване представители молодежного крыла армянской оппозиционной партии "Дашнакцутюн" встретили главу Европейского совета Шарля Мишеля криками "Позор", сообщил портал para.tv, который вел репортаж с акции протеста."Мы здесь, чтобы встретить Шарля Мишеля, спросить, где была Европа за все время войны (эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. — Прим. ред.), когда против Армении применялось фосфорное оружие, в Арцахе (самоназвание Карабаха. — Прим. ред.) Азербайджан убивал мирное население", — сказала журналистам участница митинга Кристине Варданян.По ее словам, жители Армении задаются вопросом, почему до этого европейцы молчали, а Мишель приехал только сейчас. "Пытаются ли они купить Армению? Мы заявляем, что Армения не продается", — добавила она.Как считает Варданян, европейской делегации не удастся реализовать свою повестку."Мы хотим спросить, встретились ли они с политзаключенными, которые появляются в Армении каждый день. Это ли европейские ценности, демократия? Поддерживает ли Европа нового диктатора в регионе?" — сказала она.С 16 по 18 июня глава Европейского совета Шарль Мишель планирует провести двусторонние переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, президентом страны Арменом Саркисяном, а также главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.В июне по итогам саммита ЕС Мишель подчеркнул, что Брюссель по-прежнему намерен оказывать поддержку странам "Восточного партнерства". В Евросоюзе ранее также заявляли о стремлении играть более активную роль в стабилизации ситуации в Закавказье. В частности, глава Евросовета подтвердил готовность организации предоставить экспертную помощь в делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана.

https://ria.ru/20210528/evrosoyuz-1734667569.html

https://ria.ru/20210714/azerbaydzhan-1741242958.html

https://ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737890229.html

ереван

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, ереван, армения, в мире