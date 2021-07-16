В Ереване заявили об обстреле армянских позиций со стороны Азербайджана
Минобороны Армении: азербайджанские военные обстреляли позиции, дислоцированные возле села Ерасх
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны Армении заявило в пятницу об обстреле на границе армянских позиций со стороны Азербайджана.
"Утром 16 июля, начиная с 11.00 (10.00 мск) подразделения азербайджанских ВС обстреливали армянские позиции, дислоцированные на участке армяно-азербайджанской границы близ села Ерасх (в Араратской области, в 70 километрах от Еревана - ред.)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что с армянской стороны убитых и раненых нет.
Четырнадцатого июля минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного близ Ерасха в результате обстрела с азербайджанской стороны.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.