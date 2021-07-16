Лавров оценил идею создать новый формат по Афганистану
Глава МИД Лавров: площадки по Афганистану могут быть любые, главное - выполнять договоренности
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об идее Узбекистана о новом формате по Афганистану, сказал, что площадки могут быть любые, но главное - выполнять ранее достигнутые договоренности.
В Ташкенте 15-16 июля проводится двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей в Ташкенте. Ранее узбекистанский МИД сообщил, что в рамках конференции Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса.
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"Здесь уже на конференции к кулуарах рассуждают о каких-то иных форматах. Их сейчас может быть великое множество. Каждый захочет каким-то образом, наверное, большинство из лучших побуждений, помочь придать импульс политическому процессу, который уже давно находится в тупике. Нам кажется, для этого не нужно изобретать каких-то новых договоренностей, нужно выполнить то, что уже было согласовано правительством и движением талибов", - сказал Лавров журналистам.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим, запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.