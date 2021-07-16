https://ria.ru/20210716/afganistan-1741568480.html

Лавров оценил идею создать новый формат по Афганистану

Лавров оценил идею создать новый формат по Афганистану - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров оценил идею создать новый формат по Афганистану

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об идее Узбекистана о новом формате по Афганистану, сказал, что площадки могут быть любые, но главное - выполнять ранее... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:07

2021-07-16T16:07

2021-07-16T16:07

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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря об идее Узбекистана о новом формате по Афганистану, сказал, что площадки могут быть любые, но главное - выполнять ранее достигнутые договоренности.В Ташкенте 15-16 июля проводится двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", проходящей в Ташкенте. Ранее узбекистанский МИД сообщил, что в рамках конференции Узбекистан, США, Пакистан и Афганистан создали новую площадку консультаций по урегулированию внутриафганского кризиса."Здесь уже на конференции к кулуарах рассуждают о каких-то иных форматах. Их сейчас может быть великое множество. Каждый захочет каким-то образом, наверное, большинство из лучших побуждений, помочь придать импульс политическому процессу, который уже давно находится в тупике. Нам кажется, для этого не нужно изобретать каких-то новых договоренностей, нужно выполнить то, что уже было согласовано правительством и движением талибов", - сказал Лавров журналистам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана" (движение признано террористическим, запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741558466.html

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россия, сергей лавров, доха, узбекистан, талибан, в мире