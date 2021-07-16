15:23 16.07.2021 (обновлено: 15:45 16.07.2021)
Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане
Глава МИД Лавров: мы не хотим, чтобы какая-то из сторон в Афганистане взяла верх
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Россия не хочет, чтобы какая-то одна из сторон взяла верх в Афганистане, это будет хрупкое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением", - сказал он журналистам. По словам Лаврова, усилия России нацелены на то, чтобы диалог, который приведет к политическому урегулированию, был "инклюзивным с участием всех политических, этнических и иных групп в Афганистане".
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.