https://ria.ru/20210716/afganistan-1741558335.html

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Россия не хочет, чтобы какая-то одна из сторон взяла верх в Афганистане, это будет хрупкое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:23

2021-07-16T15:23

2021-07-16T15:45

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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Россия не хочет, чтобы какая-то одна из сторон взяла верх в Афганистане, это будет хрупкое урегулирование, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас работаем не для того, чтобы какая-то одна сила в Афганистане одолела другую, потому что это будет очень неустойчивым, хрупким и временным решением", - сказал он журналистам. По словам Лаврова, усилия России нацелены на то, чтобы диалог, который приведет к политическому урегулированию, был "инклюзивным с участием всех политических, этнических и иных групп в Афганистане".В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741560944.html

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доха

сша

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россия, доха, талибан, сша, сергей лавров, афганистан, в мире