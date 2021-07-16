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Лавров и президент Афганистана обсудили ситуацию в стране

Лавров и президент Афганистана обсудили ситуацию в стране - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров и президент Афганистана обсудили ситуацию в стране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с афганским президентом Ашрафом Гани на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:13

2021-07-16T14:13

2021-07-16T14:26

обострение ситуации в афганистане

андрей руденко

вооруженные силы сша

сергей лавров

министерство обороны сша

джо байден

узбекистан

талибан

иран

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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с афганским президентом Ашрафом Гани на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" подчеркнул важность скорейшего запуска межафганского диалога."С российской стороны была подчеркнута необходимость скорейшего запуска содержательных межафганских переговоров в целях прекращения многолетнего вооруженного конфликта и стабилизации ситуации в этой стране", - говорится в сообщении МИД РФ. Также отмечается, что Лавровым была "выражена обеспокоенность обострением обстановки в северных провинциях ИРА, непосредственно граничащих с центральноазиатскими государствами".Конференция высокого уровня проходит 15-16 июля с участием нескольких глав государств и правительств, более 20 министров иностранных дел, делегаций ЕС и США. Делегаты форума обсуждают перспективы модернизации экономик Центральной и Южной Азии в рамках укрепления межрегиональных связей, включая проекты по расширению действующих и строительству новых транспортных коридоров.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Афганистана Ашраф Гани проводят в эти минуты переговоры на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".На встрече присутствуют также спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов и замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Переговоры проходят в закрытом режиме.На полях конференции представители Узбекистана, США, Афганистана и Пакистана договорились о создании новой четырехсторонней площадки консультаций для поддержки мирного процесса в Афганистане.После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан"*, по заявлению его представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.В связи с резким обострением обстановки в Афганистане в последнее время нарастает поток беженцев из этой страны в соседние Таджикистан и Узбекистан. В частности, на минувшей неделе, спасаясь от талибов, узбекско-афганскую госграницу незаконно пересекли около 100 афганских пограничников и членов местных отрядов самообороны. После необходимых процессуальных и следственных действий все они были возвращены на родину, а узбекский МИД заявил, что республика будет жестко пресекать незаконные попытки проникновения на свою территорию.

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741480063.html

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обострение ситуации в афганистане, андрей руденко, вооруженные силы сша, сергей лавров, министерство обороны сша, джо байден, узбекистан, талибан, иран, россия, афганистан, в мире