https://ria.ru/20210716/afganistan-1741491422.html

Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане

Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.07.2021

Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и "общей... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:48

2021-07-16T10:48

2021-07-16T10:48

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имран хан

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и "общей ответственности" за происходящее в стране.Ранее Борель, выступая на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", заявил, что ЕС твердо поддерживает инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта в стране. По его словам, военная победа боевиков движения "Талибан*" приведет к изоляции всего региона. Боррель отметил, что в будущем сотрудничество Афганистана с ЕС будет строится на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Боррель также заявил о том, что ситуация в Афганистане - общая ответственность."И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане", - написала Захарова.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

https://ria.ru/20210716/pakistan-1741478568.html

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россия

доха

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россия, имран хан, шавкат мирзиеев, сергей лавров, еврокомиссия, доха, узбекистан, талибан, в мире