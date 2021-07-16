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Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане
Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 16.07.2021
Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и "общей... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:48
2021-07-16T10:48
россия
имран хан
шавкат мирзиеев
сергей лавров
еврокомиссия
доха
узбекистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и "общей ответственности" за происходящее в стране.Ранее Борель, выступая на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", заявил, что ЕС твердо поддерживает инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта в стране. По его словам, военная победа боевиков движения "Талибан*" приведет к изоляции всего региона. Боррель отметил, что в будущем сотрудничество Афганистана с ЕС будет строится на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Боррель также заявил о том, что ситуация в Афганистане - общая ответственность."И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане", - написала Захарова.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
https://ria.ru/20210716/pakistan-1741478568.html
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россия, имран хан, шавкат мирзиеев, сергей лавров, еврокомиссия, доха, узбекистан, талибан, в мире
10:48 16.07.2021
 
Захарова оценила слова Борреля о ситуации в Афганистане

Представитель МИД Захарова раскритиковала заявления вице-президента ЕК Борреля об Афганистане

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации в Афганистане и "общей ответственности" за происходящее в стране.
Ранее Борель, выступая на международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", заявил, что ЕС твердо поддерживает инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта в стране. По его словам, военная победа боевиков движения "Талибан*" приведет к изоляции всего региона. Боррель отметил, что в будущем сотрудничество Афганистана с ЕС будет строится на основе тех демократических достижений, которые произошли в этой стране за последнее десятилетие.
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Как написала Захарова в своем Telegram-канале, Боррель также заявил о том, что ситуация в Афганистане - общая ответственность.
"И что вы думаете, он сказал? Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий непрофессионализма коллективного Запада) и сказал, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! В лучших традициях: сначала создать проблему, а потом искать ответственных и взывать к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане", - написала Захарова.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В Ташкенте в четверг открылась двухдневная международная конференция "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности". В ее работе принимают участие президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиеев и Ашраф Гани, премьер Пакистана Имран Хан, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель, глава МИД РФ Сергей Лавров.
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