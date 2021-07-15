https://ria.ru/20210715/zhurnalist-1741399964.html

Нидерландский журналист умер после покушения

Нидерландский журналист умер после покушения - РИА Новости, 15.07.2021

Нидерландский журналист умер после покушения

Известный нидерландский журналист Питер де Фрис, в которого стреляли в Амстердаме, скончался в больнице от полученных при покушении ранений, сообщает местное... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:45

2021-07-15T15:45

2021-07-15T15:47

марокко

нидерланды

амстердам

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Известный нидерландский журналист Питер де Фрис, в которого стреляли в Амстердаме, скончался в больнице от полученных при покушении ранений, сообщает местное издание NL Times.Ранее сообщалось, что вечером 6 июля в Амстердаме неизвестный обстрелял 64-летнего Питера де Фриса, мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Местные СМИ отмечали, что в журналиста выстрелили не менее пяти раз."Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей", - говорится в заявлении семьи, опубликованном RTL Nieuws.Де Фрис - известный в Нидерландах репортер, специализирующийся на криминальной журналистике. Он участвовал в качестве советника ключевого свидетеля обвинения в судебном процессе по делу наркобарона Ридуана Тахи, арестованного в 2019 году. Тахи, который является уроженцем Марокко, входил в список наиболее опасных преступников Нидерландов.

https://ria.ru/20210702/pokushenie-1739662778.html

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амстердам

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марокко, нидерланды, амстердам, в мире