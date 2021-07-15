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Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление
Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление - РИА Новости, 15.07.2021
Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление
В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сопредседатели Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:00
2021-07-15T10:00
россия-китай: главное
россия
шэнь хайсюн
российско-китайский комитет дружбы, мира и развития
дмитрий киселев
китай
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сопредседатели Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн приняли совместное заявление. В нем зафиксировано намерение сторон всемерно углублять партнерство в области создания новостного контента, технологических инноваций и обмена опытом.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан главами России и Китая в июле 2001 года, за прошедшие двадцать лет Договор стал важнейшей основой для всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация. Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, Комитет призван расширять и укреплять общественную базу российско-китайских отношений.Совет по СМИ при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития стал важной платформой медиавзаимодействия двух стран, которое характеризуется открытостью и взаимным доверием. Одна из важных задач Совета по средствам массовой информации – это создание пространства сотрудничества между российскими и китайскими СМИ.
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россия, шэнь хайсюн, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дмитрий киселев, китай
10:00 15.07.2021
 

Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сопредседатели Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн приняли совместное заявление. В нем зафиксировано намерение сторон всемерно углублять партнерство в области создания новостного контента, технологических инноваций и обмена опытом.

"Совместная работа и дружба России и Китая уже давно стали примером для подражания остальному мировому сообществу. С развитием политических, экономических и социальных связей как никогда возрастает роль информационного партнерства, без которого сложно представить дальнейшее сближение народов", – подчеркнул Дмитрий Киселев.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан главами России и Китая в июле 2001 года, за прошедшие двадцать лет Договор стал важнейшей основой для всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.
Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация. Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, Комитет призван расширять и укреплять общественную базу российско-китайских отношений.
Совет по СМИ при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития стал важной платформой медиавзаимодействия двух стран, которое характеризуется открытостью и взаимным доверием. Одна из важных задач Совета по средствам массовой информации – это создание пространства сотрудничества между российскими и китайскими СМИ.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияШэнь ХайсюнРоссийско-Китайский Комитет дружбы, мира и развитияДмитрий КиселевКитай
 
 
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