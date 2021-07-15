https://ria.ru/20210715/zayavlenie-1741248189.html

Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление

Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление - РИА Новости, 15.07.2021

Сопредседатели совета по СМИ России и КНР приняли совместное заявление

В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сопредседатели Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:00

2021-07-15T10:00

2021-07-15T10:00

россия-китай: главное

россия

шэнь хайсюн

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

дмитрий киселев

китай

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В преддверии 20-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР сопредседатели Совета по СМИ Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн приняли совместное заявление. В нем зафиксировано намерение сторон всемерно углублять партнерство в области создания новостного контента, технологических инноваций и обмена опытом.Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан главами России и Китая в июле 2001 года, за прошедшие двадцать лет Договор стал важнейшей основой для всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран.Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация. Объединяя в своих рядах представителей общественно-политических и деловых кругов, руководителей регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, Комитет призван расширять и укреплять общественную базу российско-китайских отношений.Совет по СМИ при Российско-Китайском комитете дружбы, мира и развития стал важной платформой медиавзаимодействия двух стран, которое характеризуется открытостью и взаимным доверием. Одна из важных задач Совета по средствам массовой информации – это создание пространства сотрудничества между российскими и китайскими СМИ.

https://ria.ru/20201222/kitay-1590379087.html

россия

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шэнь хайсюн, российско-китайский комитет дружбы, мира и развития, дмитрий киселев, китай