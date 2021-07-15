https://ria.ru/20210715/vytrezvitel-1741313089.html

Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре

Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре - РИА Новости, 15.07.2021

Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре

Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:28

2021-07-15T02:28

2021-07-15T02:29

россия

олег салагай

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их работы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.По его словам, в порядке содержатся все необходимые для организации таких учреждений требования, касающиеся структуры, штатной численности, параметров помещений. Также рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и медицинским кабинетом.Как подчеркивает издание, проект предполагает, что бизнес возьмет на себя размещение нетрезвых граждан и медицинские услуги для них, а доставлять граждан туда будет МВД.

https://ria.ru/20210607/vytrezviteli-1736048394.html

россия

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2021

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россия, олег салагай, общество