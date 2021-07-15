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Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре
Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре - РИА Новости, 15.07.2021
Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре
Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:28
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россия
олег салагай
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их работы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.По его словам, в порядке содержатся все необходимые для организации таких учреждений требования, касающиеся структуры, штатной численности, параметров помещений. Также рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и медицинским кабинетом.Как подчеркивает издание, проект предполагает, что бизнес возьмет на себя размещение нетрезвых граждан и медицинские услуги для них, а доставлять граждан туда будет МВД.
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россия, олег салагай, общество
02:28 15.07.2021 (обновлено: 02:29 15.07.2021)
 
Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре

Замглавы минздрава Салагай: в России коммерческие вытрезвители могут открыться в октябре

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкРабота Муниципального казенного учреждения "Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения " в Челябинске
Работа Муниципального казенного учреждения Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в Челябинске - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Коммерческие вытрезвители могут открыться в России в октябре 2021 года, в третьем квартале Минюст завершит экспертизу документа, определяющего порядок их работы, сообщил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Порядок уже подготовлен и согласован всеми тремя федеральными органами (Минздрав, Минтруд и МВД – ред.). В настоящее время он проходит экспертизу в министерстве юстиции. После чего, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем на то, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале", - сказал Салагай газете "Известия".

По его словам, в порядке содержатся все необходимые для организации таких учреждений требования, касающиеся структуры, штатной численности, параметров помещений. Также рекомендовано оснастить вытрезвители душевыми и туалетами, камерами хранения и медицинским кабинетом.
Как подчеркивает издание, проект предполагает, что бизнес возьмет на себя размещение нетрезвых граждан и медицинские услуги для них, а доставлять граждан туда будет МВД.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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МВД утвердило порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители и отделения полиции
 
РоссияОлег СалагайОбщество
 
 
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