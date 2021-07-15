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Скопившаяся после дождя вода на улице Арбат ушла в ливневку
Скопившаяся после дождя вода на улице Арбат ушла в ливневку - РИА Новости, 16.07.2021
Скопившаяся после дождя вода на улице Арбат ушла в ливневку
Скопившаяся после дождя вода на улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе ушла в ливневку спустя 20 минут, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T16:44
2021-07-15T16:44
2021-07-16T15:21
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Скопившаяся после дождя вода на улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе ушла в ливневку спустя 20 минут, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы."На улице Арбат и на участке Дмитровского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 20 минут ушла в ливневую сеть. На улицах города дежурят бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы", - говорится в сообщении.Кроме того, в комплексе добавили, что более четверти месячной нормы осадков выпало за полтора часа в отдельных районах столицы."В период с 14:00 до 15:30 прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 27 миллиметров осадков. Это 29% от месячной нормы", - отметили в ведомстве.
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