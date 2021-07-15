https://ria.ru/20210715/vinodelie-1741327656.html

Посол Словении оценил изменения в российском законе о виноделии

Посол Словении оценил изменения в российском законе о виноделии - РИА Новости, 15.07.2021

Посол Словении оценил изменения в российском законе о виноделии

Посол Словении в РФ Бранко Раковец заявил в интервью РИА Новости, что считает изменения в российское законодательство о виноделии "непонятной практикой",... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:28

2021-07-15T09:28

2021-07-15T10:01

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Словении в РФ Бранко Раковец заявил в интервью РИА Новости, что считает изменения в российское законодательство о виноделии "непонятной практикой", которая не будет способствовать развитию торговли России и ЕС, а также российской энологической культуре.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только к отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон."Здесь речь идет об одностороннем акте РФ, который был введен без консультаций с партнерами и экспортерами из ЕС... Это непонятная практика, которая не будет способствовать развитию взаимной торговли и не окажет положительного влияния на развитие российского энологического сектора", - сказал посол в интервью РИА Новости в связи с началом председательства Словении в Совете ЕС.По его словам, получается, что Россия не признает международную маркировку, потому что шампанским считается только продукция, производимая во французском регионе Шампань, а согласно новому российскому закону, это шампанское должно обозначаться как игристое вино, тогда как наименование "шампанское" будет относиться только к продукции российских производителей."К примеру, Словения импортирует столько же вина, сколько экспортирует, поэтому у потребителя есть выбор. А в России, я боюсь, при принятии такого закона конечный счет будет оплачивать покупатель, который либо не будет вообще иметь выбора, либо будет платить очень высокую цену", - уверен посол.Он добавил, что продукция словенских виноделов не занимает большого объема на российском рынке из-за трудностей, связанных с экспортом. "Мы экспортируем, но словенское вино совсем непросто найти на полках российских магазинов. Это связано с существованием многих проблем при экспорте в Россию, в том числе – высоким акцизам. Все это приводит к неразумно высоким ценам. Поэтому большого интереса к экспорту вин в Россию в Словении нет", - пояснил посол.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210706/evrokomissiya-1740135026.html

https://ria.ru/20210708/shampanskoe-1740383842.html

https://ria.ru/20210705/shampanskoe-1739978870.html

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россия, совет ес, евросоюз, словения, экономика