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Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Более двух третей депутатского корпуса Московской городской думы (МГД) уже вакцинировались или проходят вакцинацию, сообщил журналистам председатель МГД Алексей РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:27
2021-07-15T16:27
2021-07-15T16:27
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алексей шапошников
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здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более двух третей депутатского корпуса Московской городской думы (МГД) уже вакцинировались или проходят вакцинацию, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников."В целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от COVID-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса", - сообщил Шапошников.Также, по его словам, из числа государственных гражданских служащих в аппарате думы на сегодня уже поставили или ставят вакцину - 65%. В то же время почти 70% сотрудников аппарата исполняют свои обязанности дистанционно, либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.Шапошников добавил, что депутатам и сотрудникам аппарата МГД предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию.Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в московском парламентском центре предпринимаются все меры защиты от COVID-19. На входах в здания установлены тепловизоры, строго соблюдается масочный режим, проводится регулярная дезинфекция помещений.
https://ria.ru/20210715/koronavirus-1741315326.html
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Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Председатель МГД Шапошников: две трети московских депутатов вакцинировались или проходят вакцинацию