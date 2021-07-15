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Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
Более двух третей депутатского корпуса Московской городской думы (МГД) уже вакцинировались или проходят вакцинацию, сообщил журналистам председатель МГД Алексей РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:27
2021-07-15T16:27
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей шапошников
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
московская городская дума
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более двух третей депутатского корпуса Московской городской думы (МГД) уже вакцинировались или проходят вакцинацию, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников."В целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от COVID-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса", - сообщил Шапошников.Также, по его словам, из числа государственных гражданских служащих в аппарате думы на сегодня уже поставили или ставят вакцину - 65%. В то же время почти 70% сотрудников аппарата исполняют свои обязанности дистанционно, либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.Шапошников добавил, что депутатам и сотрудникам аппарата МГД предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию.Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в московском парламентском центре предпринимаются все меры защиты от COVID-19. На входах в здания установлены тепловизоры, строго соблюдается масочный режим, проводится регулярная дезинфекция помещений.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей шапошников, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), московская городская дума, москва, общество
16:27 15.07.2021
 
Две трети депутатов Мосгордумы привились от коронавируса

Председатель МГД Шапошников: две трети московских депутатов вакцинировались или проходят вакцинацию

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКомплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более двух третей депутатского корпуса Московской городской думы (МГД) уже вакцинировались или проходят вакцинацию, сообщил журналистам председатель МГД Алексей Шапошников.
"В целях реализации постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года, в Московской городской думе продолжается плановая вакцинация депутатов и сотрудников аппарата от COVID-19. К 15 июля вакцинировались или находятся в процессе вакцинации 68% депутатского корпуса", - сообщил Шапошников.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
Также, по его словам, из числа государственных гражданских служащих в аппарате думы на сегодня уже поставили или ставят вакцину - 65%. В то же время почти 70% сотрудников аппарата исполняют свои обязанности дистанционно, либо находятся в отпусках в соответствии с графиком.
Шапошников добавил, что депутатам и сотрудникам аппарата МГД предоставлена возможность еженедельного тестирования на коронавирусную инфекцию.
Он напомнил, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в московском парламентском центре предпринимаются все меры защиты от COVID-19. На входах в здания установлены тепловизоры, строго соблюдается масочный режим, проводится регулярная дезинфекция помещений.
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