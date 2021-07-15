https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741310552.html
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:45
2021-07-15T00:45
2021-07-15T00:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Всего в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек, средний возраст старше 60 лет. С тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых.С 15 июля стартовала повторная вакцинация проживающих в учреждениях, это необходимо, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость. За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.При этом персонал столичных домов-интернатов продолжает трудиться по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.Кроме того, с 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи. А с 6 июля к этому списку присоединился Гостиный двор. В этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, — "Спутник V" и "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
Заммэра Ракова: в московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Всего в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек, средний возраст старше 60 лет. С тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых.
С 15 июля стартовала повторная вакцинация проживающих в учреждениях, это необходимо, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость. За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.
При этом персонал столичных домов-интернатов продолжает трудиться по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.
Кроме того, с 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи. А с 6 июля к этому списку присоединился Гостиный двор. В этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, — "Спутник V" и "Спутник Лайт".