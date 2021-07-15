Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741310552.html
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19
Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:45
2021-07-15T00:45
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740251651_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91f19490d9aba3cdce723e929b4e799.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Всего в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек, средний возраст старше 60 лет. С тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых.С 15 июля стартовала повторная вакцинация проживающих в учреждениях, это необходимо, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость. За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.При этом персонал столичных домов-интернатов продолжает трудиться по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.Кроме того, с 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи. А с 6 июля к этому списку присоединился Гостиный двор. В этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, — "Спутник V" и "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html
https://ria.ru/20210714/trebovaniya-1741266995.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740251651_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8b736dac61c582e57f69e90dc10213f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество
00:45 15.07.2021
 
В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19

Заммэра Ракова: в московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве
Медицинские сотрудники в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Всего в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек, средний возраст старше 60 лет. С тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых.
Медсестра разговаривает с пациентом, у которого проявляются симптомы коронавируса, в отделении неотложной помощи Медицинского центра в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 19:25Распространение коронавируса
Мир находится в начале третьей волны пандемии COVID-19, заявила ВОЗ
С 15 июля стартовала повторная вакцинация проживающих в учреждениях, это необходимо, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость. За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.
При этом персонал столичных домов-интернатов продолжает трудиться по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 17:19Распространение коронавируса
Мурашко призвал соблюдать требования по COVID-19 даже вакцинированным
Кроме того, с 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи. А с 6 июля к этому списку присоединился Гостиный двор. В этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, — "Спутник V" и "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииАнастасия РаковаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
16:21Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
16:20Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Лента новостейМолния