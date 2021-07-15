https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741310552.html

В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19

В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

В московских домах престарелых началась повторная вакцинация от COVID-19

Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:45

2021-07-15T00:45

2021-07-15T00:45

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740251651_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a91f19490d9aba3cdce723e929b4e799.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Повторная вакцинация от COVID стартовала в московских домах престарелых, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Полгода назад в пансионатах массовая вакцинация "Спутником V" охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Всего в московских домах престарелых проживает около 15 тысяч человек, средний возраст старше 60 лет. С тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых.С 15 июля стартовала повторная вакцинация проживающих в учреждениях, это необходимо, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость. За здоровьем жителей домов-интернатов регулярно наблюдают медицинские работники учреждений. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови, проводятся обходы.При этом персонал столичных домов-интернатов продолжает трудиться по обычному графику. Однако в связи с новым штаммом близких и родных проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения. Предпочтение отдается видеосвязи и телефону, а посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.Кроме того, с 1 июля сделать повторную вакцинацию без предварительной записи в столице можно в восьми павильонах "Здоровая Москва", а с 5 июля – еще и в 12 столичных поликлиниках по предзаписи. А с 6 июля к этому списку присоединился Гостиный двор. В этих пунктах будут доступны две вакцины, которые есть в городе в большом количестве, — "Спутник V" и "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html

https://ria.ru/20210714/trebovaniya-1741266995.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, анастасия ракова , москва, общество