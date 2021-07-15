https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741309716.html
В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:20
2021-07-15T00:20
2021-07-15T00:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 июля привить первым компонентом, а до 15 августа двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Кроме того, вакцинироваться необходимо государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.В указе мэра Москвы отмечается, что работодатели должны были предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юрлица на сайте мэра для подтверждения выполнения требований Роспотребнадзора.Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов. Контроль за соблюдением постановления возложен на главное контрольное управление Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти.Как сообщал РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, после подачи сведений они проверяются в течение трех рабочих дней. При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется, таким образом, предприниматели могли получить объективную картину по вакцинированным сотрудникам и при необходимости корректировать информацию, добавляя данные.В свою очередь начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что проверки выполнения требований главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, штраф за невыполнение требований о вакцинации сотрудников для юридических лиц составляет до 1 миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей - 50 тысяч рублей. Он уточнил, что при невыполнении требований также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.
https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников
В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников первым компонентом
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве
, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.
Ранее глава Роспотребнадзора
по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 июля привить первым компонентом, а до 15 августа двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Кроме того, вакцинироваться необходимо государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.
В указе мэра Москвы отмечается, что работодатели должны были предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юрлица на сайте мэра для подтверждения выполнения требований Роспотребнадзора.
Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов. Контроль за соблюдением постановления возложен на главное контрольное управление Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти.
Как сообщал РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, после подачи сведений они проверяются в течение трех рабочих дней. При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется, таким образом, предприниматели могли получить объективную картину по вакцинированным сотрудникам и при необходимости корректировать информацию, добавляя данные.
В свою очередь начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что проверки выполнения требований главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, штраф за невыполнение требований о вакцинации сотрудников для юридических лиц составляет до 1 миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей - 50 тысяч рублей. Он уточнил, что при невыполнении требований также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.