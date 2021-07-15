https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741309716.html

В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников - РИА Новости, 15.07.2021

В Москве завершился срок подачи сведений о вакцинации 60% сотрудников

Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:20

2021-07-15T00:20

2021-07-15T00:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Завершился срок подачи сведений о вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса 60% сотрудников в Москве, работодатели должны были загрузить данные о вакцинации в личный кабинет юридического лица на сайте мэра и правительства столицы.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила руководителям организаций до 15 июля привить первым компонентом, а до 15 августа двумя компонентами вакцины от коронавируса 60% от числа сотрудников. Обязательной вакцинации подлежат работники сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Кроме того, вакцинироваться необходимо государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам органов власти города Москвы и подведомственных им организаций.В указе мэра Москвы отмечается, что работодатели должны были предоставить сведения о вакцинации сотрудников с 1 по 15 июля с использованием личного кабинета юрлица на сайте мэра для подтверждения выполнения требований Роспотребнадзора.Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов. Контроль за соблюдением постановления возложен на главное контрольное управление Москвы совместно с уполномоченными органами исполнительной власти.Как сообщал РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, после подачи сведений они проверяются в течение трех рабочих дней. При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется, таким образом, предприниматели могли получить объективную картину по вакцинированным сотрудникам и при необходимости корректировать информацию, добавляя данные.В свою очередь начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что проверки выполнения требований главного государственного санитарного врача о вакцинации сотрудников в Москве начнутся с 15 июля, штраф за невыполнение требований о вакцинации сотрудников для юридических лиц составляет до 1 миллиона рублей, для индивидуальных предпринимателей - 50 тысяч рублей. Он уточнил, что при невыполнении требований также будет рассматриваться вопрос о приостановке деятельности организации.

https://ria.ru/20210714/delta-shtamm-1741290468.html

https://ria.ru/20210714/vaktsinatsiya-1741268651.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество