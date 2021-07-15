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В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми
В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми - РИА Новости, 15.07.2021
В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми
"Газель" наехала на мать с двумя маленькими детьми в Тюмени, прокуратура начала проверку, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T09:53
2021-07-15T09:53
2021-07-15T13:20
авто
тюменская область
тюмень
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. "Газель" наехала на мать с двумя маленькими детьми в Тюмени, прокуратура начала проверку, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство."В Тюмени 34-летний водитель, управляя автомашиной "Газель", при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов – молодую женщину и двух ее детей, мальчиков полутора и трех лет. Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Женщина осмотрена медиками, ей госпитализация не потребовалась.Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
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авто, тюменская область, тюмень, происшествия
09:53 15.07.2021 (обновлено: 13:20 15.07.2021)
В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми
В Тюмени "газель" при движении задним ходом наехала на мать с детьми, прокуратура начала проверку