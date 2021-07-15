https://ria.ru/20210715/tyumen-1741330846.html

В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми

В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми - РИА Новости, 15.07.2021

В Тюмени "газель" задним ходом наехала на мать с двумя детьми

"Газель" наехала на мать с двумя маленькими детьми в Тюмени, прокуратура начала проверку, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T09:53

2021-07-15T09:53

2021-07-15T13:20

авто

тюменская область

тюмень

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. "Газель" наехала на мать с двумя маленькими детьми в Тюмени, прокуратура начала проверку, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство."В Тюмени 34-летний водитель, управляя автомашиной "Газель", при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов – молодую женщину и двух ее детей, мальчиков полутора и трех лет. Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Женщина осмотрена медиками, ей госпитализация не потребовалась.Прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20210705/krossover-1739904522.html

https://ria.ru/20210610/naezd-1736392626.html

тюменская область

тюмень

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авто, тюменская область, тюмень, происшествия