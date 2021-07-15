https://ria.ru/20210715/transplantatsiya-1741348585.html

В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации

В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации - РИА Новости, 15.07.2021

В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации

Президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия предложил создать фонд помощи больным, нуждающимся в... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:35

2021-07-15T11:35

2021-07-15T11:35

россия

могели хубутия

российское историческое общество

иоанн павел ii (кароль войтыла)

сергей нарышкин

испания

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия предложил создать фонд помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации органов."Сегодня мы отстаем не в технике хирургии, российские хирурги всегда были в мире известные, мы не отстаем в качестве операции, мы не отстаем в постановке диагноза и показаний, но мы отстаем от мирового сообщества ведущих стран мира по количеству трансплантаций на 1 миллион населения. Почему сегодня вопрос встал о том, что необходимо создать фонд оказания помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации... Поэтому мы, врачи, собрались и решили создать такой фонд, привлечь общественное внимание, обратились к Сергею Евгеньевичу (Нарышкину), зная его по общественной работе, и обратились, чтобы он тоже оказал нам посильную помощь. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча положит начало развитию фонда, который перерастет в глобальное оказание помощи населению России - именно больным после пересадки органов", - сообщил Хубутия на круглом столе, посвящённом истории передовых медицинских технологий в России.Он отметил, что только в одном институте имени Склифосовского пересажено 3 тысячи почек, 70 поджелудочных желез, более 100 сердец, проведено 73 операции по пересадке легких.Вместе с тем Хубутия отметил, что первое место по трансплантации органов занимает Испания.Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил проработать идею создания фонда и сформулировать предложения для дополнения нормативной базы, которые в последующем будут переданы в правительство РФ."Я думаю, что мы в ближайшее время, и участники круглого стола и кого необходимо привлечь, подумаем, проработаем шаги, которые нужно сделать для того, чтобы продвинуть идею донорского фонда. Предложение, с точки зрения дополнения в существующую нормативную базу, от этого очень многое зависит. Эти предложения передадим в правительство Российской Федерации", - заявил Нарышкин.

https://ria.ru/20210527/golikova-1734373944.html

https://ria.ru/20200724/1574846217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, могели хубутия, российское историческое общество, иоанн павел ii (кароль войтыла), сергей нарышкин, испания, общество