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В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации
В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации - РИА Новости, 15.07.2021
В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации
Президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия предложил создать фонд помощи больным, нуждающимся в... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:35
2021-07-15T11:35
россия
могели хубутия
российское историческое общество
иоанн павел ii (кароль войтыла)
сергей нарышкин
испания
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия предложил создать фонд помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации органов."Сегодня мы отстаем не в технике хирургии, российские хирурги всегда были в мире известные, мы не отстаем в качестве операции, мы не отстаем в постановке диагноза и показаний, но мы отстаем от мирового сообщества ведущих стран мира по количеству трансплантаций на 1 миллион населения. Почему сегодня вопрос встал о том, что необходимо создать фонд оказания помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации... Поэтому мы, врачи, собрались и решили создать такой фонд, привлечь общественное внимание, обратились к Сергею Евгеньевичу (Нарышкину), зная его по общественной работе, и обратились, чтобы он тоже оказал нам посильную помощь. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча положит начало развитию фонда, который перерастет в глобальное оказание помощи населению России - именно больным после пересадки органов", - сообщил Хубутия на круглом столе, посвящённом истории передовых медицинских технологий в России.Он отметил, что только в одном институте имени Склифосовского пересажено 3 тысячи почек, 70 поджелудочных желез, более 100 сердец, проведено 73 операции по пересадке легких.Вместе с тем Хубутия отметил, что первое место по трансплантации органов занимает Испания.Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил проработать идею создания фонда и сформулировать предложения для дополнения нормативной базы, которые в последующем будут переданы в правительство РФ."Я думаю, что мы в ближайшее время, и участники круглого стола и кого необходимо привлечь, подумаем, проработаем шаги, которые нужно сделать для того, чтобы продвинуть идею донорского фонда. Предложение, с точки зрения дополнения в существующую нормативную базу, от этого очень многое зависит. Эти предложения передадим в правительство Российской Федерации", - заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20210527/golikova-1734373944.html
https://ria.ru/20200724/1574846217.html
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россия, могели хубутия, российское историческое общество, иоанн павел ii (кароль войтыла), сергей нарышкин, испания, общество
11:35 15.07.2021
 
В НИИ Склифосовского призвали помочь нуждающимся в трансплантации

Президент НИИ Склифосовского Хубутия предложил создать фонд помощи больным после трансплантации

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДиректор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Архивное фото
Директор НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Могели Хубутия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия предложил создать фонд помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации органов.
"Сегодня мы отстаем не в технике хирургии, российские хирурги всегда были в мире известные, мы не отстаем в качестве операции, мы не отстаем в постановке диагноза и показаний, но мы отстаем от мирового сообщества ведущих стран мира по количеству трансплантаций на 1 миллион населения. Почему сегодня вопрос встал о том, что необходимо создать фонд оказания помощи больным, нуждающимся в трансплантации, и больным после трансплантации... Поэтому мы, врачи, собрались и решили создать такой фонд, привлечь общественное внимание, обратились к Сергею Евгеньевичу (Нарышкину), зная его по общественной работе, и обратились, чтобы он тоже оказал нам посильную помощь. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча положит начало развитию фонда, который перерастет в глобальное оказание помощи населению России - именно больным после пересадки органов", - сообщил Хубутия на круглом столе, посвящённом истории передовых медицинских технологий в России.
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Он отметил, что только в одном институте имени Склифосовского пересажено 3 тысячи почек, 70 поджелудочных желез, более 100 сердец, проведено 73 операции по пересадке легких.
Вместе с тем Хубутия отметил, что первое место по трансплантации органов занимает Испания.
"Сегодня наши СМИ уделяют очень мало внимания тому, что люди должны оказывать друг другу помощь. На пером месте в мире по количеству пересадок на 1 миллион человек занимает Испания. Потому что это очень верующие люди и церковь активно включилась и сам папа Римский Иоан II сказал ... что приравнивает это к микропоступку Христа. И у входа в каждый костел есть надпись "Не берите свой органы с собой наверх, они вам там не пригодятся". И вот люди там активно идут на то, чтобы после смерти свои органы завещать. У нас в России, к сожалению, эту культуру мы никак не можем сдвинуть с места", - добавил он.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил проработать идею создания фонда и сформулировать предложения для дополнения нормативной базы, которые в последующем будут переданы в правительство РФ.
"Я думаю, что мы в ближайшее время, и участники круглого стола и кого необходимо привлечь, подумаем, проработаем шаги, которые нужно сделать для того, чтобы продвинуть идею донорского фонда. Предложение, с точки зрения дополнения в существующую нормативную базу, от этого очень многое зависит. Эти предложения передадим в правительство Российской Федерации", - заявил Нарышкин.
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РоссияМогели ХубутияРоссийское историческое обществоИоанн Павел II (Кароль Войтыла)Сергей НарышкинИспанияОбщество
 
 
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