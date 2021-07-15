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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210715/stoballniki-1741391609.html
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам - РИА Новости, 15.07.2021
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам
Четверо подмосковных школьников набрали в этом году на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам; с успешной сдачей экзаменов их поздравил губернатор области Андрей... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:17
2021-07-15T15:17
новости подмосковья
единый государственный экзамен (егэ)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Четверо подмосковных школьников набрали в этом году на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам; с успешной сдачей экзаменов их поздравил губернатор области Андрей Воробьев.Максимальные баллы по трем предметам набрали ученица жуковской школы №5 Елена Стецук, ученик школы №9 в Жуковском Артем Ахмедов, Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея и выпускница Нахабинской гимназии №4 Варвара Ледова. Как отметили в пресс-службе, в Московской области предусмотрены премии учащимся, набравшим 100 баллов по двум и более предметам – 100 тысяч рублей. Кроме того, по 150 тысяч рублей получат учителя, подготовившие двух и более стобалльников.
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единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
15:17 15.07.2021
 

В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам

CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области / Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников подмосковных школ, набравших максимальное количество баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
CC BY 4.0 / Пресс-служба Губернатора Московской области /
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Четверо подмосковных школьников набрали в этом году на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам; с успешной сдачей экзаменов их поздравил губернатор области Андрей Воробьев.
"Всего в Подмосковье в этом году 682 стобалльника. Такой результат важен не только для вас, но и для всей системы образования. Благодаря вашим достижениям, оценка идет и педагогам, которые обучают порядка 1 миллиона человек в Московской области", - привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.
Максимальные баллы по трем предметам набрали ученица жуковской школы №5 Елена Стецук, ученик школы №9 в Жуковском Артем Ахмедов, Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея и выпускница Нахабинской гимназии №4 Варвара Ледова.
Как отметили в пресс-службе, в Московской области предусмотрены премии учащимся, набравшим 100 баллов по двум и более предметам – 100 тысяч рублей. Кроме того, по 150 тысяч рублей получат учителя, подготовившие двух и более стобалльников.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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Новости ПодмосковьяЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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