https://ria.ru/20210715/stoballniki-1741391609.html
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам - РИА Новости, 15.07.2021
В Подмосковье 4 школьника набрали на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам
Четверо подмосковных школьников набрали в этом году на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам; с успешной сдачей экзаменов их поздравил губернатор области Андрей... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:17
2021-07-15T15:17
2021-07-15T15:17
новости подмосковья
единый государственный экзамен (егэ)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Четверо подмосковных школьников набрали в этом году на ЕГЭ 100 баллов по трем предметам; с успешной сдачей экзаменов их поздравил губернатор области Андрей Воробьев.Максимальные баллы по трем предметам набрали ученица жуковской школы №5 Елена Стецук, ученик школы №9 в Жуковском Артем Ахмедов, Кирилл Кучер из Сергиево-Посадского физико-математического лицея и выпускница Нахабинской гимназии №4 Варвара Ледова. Как отметили в пресс-службе, в Московской области предусмотрены премии учащимся, набравшим 100 баллов по двум и более предметам – 100 тысяч рублей. Кроме того, по 150 тысяч рублей получат учителя, подготовившие двух и более стобалльников.
https://ria.ru/20210624/informatika-1738479858.html
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единый государственный экзамен (егэ), андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество