https://ria.ru/20210715/sotrudnichestvo-1741502165.html

Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества

Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества - РИА Новости, 16.07.2021

Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль стал... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-15T19:25

2021-07-15T19:25

2021-07-16T11:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

славянский базар в витебске

владимир путин

витебск

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Ровно тридцать лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты и вовлекает в свою деятельность новых участников, знакомит публику с самобытным творчеством коллективов и исполнителей из разных стран.Он также поблагодарил организаторов фестиваля за профессионализм и большую работу, пожелал всем вдохновения, творческой удачи и незабываемых впечатлений.

https://ria.ru/20210714/integratsiya-1741243633.html

витебск

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славянский базар в витебске, владимир путин, витебск