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Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества
Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества - РИА Новости, 16.07.2021
Путин: "Славянский базар в Витебске" стал примером сотрудничества
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль стал... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-15T19:25
2021-07-15T19:25
2021-07-16T11:58
парламентское собрание союза беларуси и россии
славянский базар в витебске
владимир путин
витебск
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", отметив, что фестиваль стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Ровно тридцать лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты и вовлекает в свою деятельность новых участников, знакомит публику с самобытным творчеством коллективов и исполнителей из разных стран.Он также поблагодарил организаторов фестиваля за профессионализм и большую работу, пожелал всем вдохновения, творческой удачи и незабываемых впечатлений.
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славянский базар в витебске, владимир путин, витебск
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске
", отметив, что фестиваль стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Сердечно приветствую вас по случаю открытия юбилейного, XXX международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Ровно тридцать лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность, стал ярким примером конструктивного, взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты и вовлекает в свою деятельность новых участников, знакомит публику с самобытным творчеством коллективов и исполнителей из разных стран.
"Уверен, что насыщенная, разнообразная программа нынешнего фестиваля привлечет широкое внимание публики, порадует зрителей яркими премьерами и красочными представлениями. И конечно, центральным событием станет концерт "Союзное государство приглашает…", который проводится под эгидой Союзного государства России и Белоруссии", - добавил президент.
Он также поблагодарил организаторов фестиваля за профессионализм и большую работу, пожелал всем вдохновения, творческой удачи и незабываемых впечатлений.