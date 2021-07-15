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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210715/smertnost-1741373612.html
В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19
В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021
В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19
Смертность среди больных коронавирусом в Чечне за неделю резко выросла, за последние сутки скончались 9 человек, неделю назад регистрировалось 2-3 летальных... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:40
2021-07-15T13:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Смертность среди больных коронавирусом в Чечне за неделю резко выросла, за последние сутки скончались 9 человек, неделю назад регистрировалось 2-3 летальных исхода в сутки, свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Чечне.По данным ведомства, по состоянию на 15 июля, общее число умерших с начала пандемии в Чечне составило 224 человека, из них 9 - за последние сутки. Восьмого июля общее число летальных исходов было 176, из них два за сутки, днем ранее было три случая. Самая высокая суточная смертность с начала пандемии – 10 человек - была зафиксирована 14 июля.Также растет число инфицированных лиц. Неделю назад фиксировалось 73 новых случая заражения коронавирусом в сутки, 15 июля эта цифра выросла до 107.Всего с начала пандемии в Чечне зарегистрировано 13963 случаев COVID-19, 12580 человек выздоровели, 224 умерли.
https://ria.ru/20210712/koronavirus-1741009070.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
13:40 15.07.2021
 
В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о резком росте смертности среди больных COVID-19 в Чечне

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Смертность среди больных коронавирусом в Чечне за неделю резко выросла, за последние сутки скончались 9 человек, неделю назад регистрировалось 2-3 летальных исхода в сутки, свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Чечне.
По данным ведомства, по состоянию на 15 июля, общее число умерших с начала пандемии в Чечне составило 224 человека, из них 9 - за последние сутки. Восьмого июля общее число летальных исходов было 176, из них два за сутки, днем ранее было три случая. Самая высокая суточная смертность с начала пандемии – 10 человек - была зафиксирована 14 июля.
Также растет число инфицированных лиц. Неделю назад фиксировалось 73 новых случая заражения коронавирусом в сутки, 15 июля эта цифра выросла до 107.
Всего с начала пандемии в Чечне зарегистрировано 13963 случаев COVID-19, 12580 человек выздоровели, 224 умерли.
Вид на Грозный - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧеченская республика (Чечня)Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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