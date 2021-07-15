https://ria.ru/20210715/smertnost-1741373612.html

В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19

В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19 - РИА Новости, 15.07.2021

В Чечне резко выросла смертность среди больных COVID-19

Смертность среди больных коронавирусом в Чечне за неделю резко выросла, за последние сутки скончались 9 человек, неделю назад регистрировалось 2-3 летальных... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:40

2021-07-15T13:40

2021-07-15T13:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл – РИА Новости. Смертность среди больных коронавирусом в Чечне за неделю резко выросла, за последние сутки скончались 9 человек, неделю назад регистрировалось 2-3 летальных исхода в сутки, свидетельствуют данные Роспотребнадзора по Чечне.По данным ведомства, по состоянию на 15 июля, общее число умерших с начала пандемии в Чечне составило 224 человека, из них 9 - за последние сутки. Восьмого июля общее число летальных исходов было 176, из них два за сутки, днем ранее было три случая. Самая высокая суточная смертность с начала пандемии – 10 человек - была зафиксирована 14 июля.Также растет число инфицированных лиц. Неделю назад фиксировалось 73 новых случая заражения коронавирусом в сутки, 15 июля эта цифра выросла до 107.Всего с начала пандемии в Чечне зарегистрировано 13963 случаев COVID-19, 12580 человек выздоровели, 224 умерли.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1741009070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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