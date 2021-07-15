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Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье

Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье - РИА Новости, 15.07.2021

Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье

Причинами массовой гибели птиц в популярной у туристов бухте Бойсмана в Приморье могли стать заболевания, которые передаются между особями в их колониях на... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T10:35

2021-07-15T10:35

2021-07-15T10:41

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Причинами массовой гибели птиц в популярной у туристов бухте Бойсмана в Приморье могли стать заболевания, которые передаются между особями в их колониях на скалах, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Сергей Сурмач.Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты, на них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из видео пишет, что на протяжении километра берега насчитал около 100 тушек. В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости заявили, что охотнадзор выехал на место и взял тушки птиц на исследование. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь их гибель, не зафиксировано. Среди погибших птиц чайки и крачки. По словам арендатора пляжа в бухте, тела птиц выносит на берег в последнюю неделю. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, на берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое. В соседних бухтах мертвых птиц нет."Судя по кадрам, это не чайки, это тупик-носорог, тоже морская птица. Причину нужно выяснять. Это все что угодно может быть – и загрязнение, и естественные причины. Скорее всего, что-то из естественных причин, потому что это птица колониальная, гнездится на островах в скоплениях, в компании других птиц, и они легко могут передать друг другу какую-то птичью заразу", - сказал ученый.Он отметил, что тупик-носорог – не краснокнижный вид, но причину гибели нужно выяснять. "Они иногда гибнут, это нормально для птиц. Но в таком количестве – такое случается редко. Это что-то аномальное - для Приморья это ненормально, для популяции птиц. Такое происходит с разными видами, но про тупика такого не слышал. С этим надо разбираться. Надо собирать материал на разного рода анализы. По фото и видео можно понять только, что это не физические травмы, не столкновения, не браконьерство, а просто массовая смертность", - заявил Сурмач.Он отметил, что часто массовая гибель птиц происходит там, где возникают их скопления. Например, на зимовках в Южной Корее, где иногда гибнет и большее число пернатых из-за передачи болезней. Потом популяция восстанавливается."Но за этими вещами нужно следить и проанализировать ситуацию. Тушки надо утилизировать. Это не такая зараза, чтобы людям передавалась бесконтактно, но нежелательно человеку иметь с этим дело. Паниковать особо не надо, но хорошо, что люди подняли вопрос", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшие дни ученые, вероятно, попробуют взять материалы на месте.

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/podmoskove-1740507438.html

https://ria.ru/20210628/pchely-1738937537.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия