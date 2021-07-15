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Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье
Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье - РИА Новости, 15.07.2021
Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье
Причинами массовой гибели птиц в популярной у туристов бухте Бойсмана в Приморье могли стать заболевания, которые передаются между особями в их колониях на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T10:35
2021-07-15T10:35
2021-07-15T10:41
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости. Причинами массовой гибели птиц в популярной у туристов бухте Бойсмана в Приморье могли стать заболевания, которые передаются между особями в их колониях на скалах, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Сергей Сурмач.Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты, на них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из видео пишет, что на протяжении километра берега насчитал около 100 тушек. В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости заявили, что охотнадзор выехал на место и взял тушки птиц на исследование. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь их гибель, не зафиксировано. Среди погибших птиц чайки и крачки. По словам арендатора пляжа в бухте, тела птиц выносит на берег в последнюю неделю. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, на берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое. В соседних бухтах мертвых птиц нет."Судя по кадрам, это не чайки, это тупик-носорог, тоже морская птица. Причину нужно выяснять. Это все что угодно может быть – и загрязнение, и естественные причины. Скорее всего, что-то из естественных причин, потому что это птица колониальная, гнездится на островах в скоплениях, в компании других птиц, и они легко могут передать друг другу какую-то птичью заразу", - сказал ученый.Он отметил, что тупик-носорог – не краснокнижный вид, но причину гибели нужно выяснять. "Они иногда гибнут, это нормально для птиц. Но в таком количестве – такое случается редко. Это что-то аномальное - для Приморья это ненормально, для популяции птиц. Такое происходит с разными видами, но про тупика такого не слышал. С этим надо разбираться. Надо собирать материал на разного рода анализы. По фото и видео можно понять только, что это не физические травмы, не столкновения, не браконьерство, а просто массовая смертность", - заявил Сурмач.Он отметил, что часто массовая гибель птиц происходит там, где возникают их скопления. Например, на зимовках в Южной Корее, где иногда гибнет и большее число пернатых из-за передачи болезней. Потом популяция восстанавливается."Но за этими вещами нужно следить и проанализировать ситуацию. Тушки надо утилизировать. Это не такая зараза, чтобы людям передавалась бесконтактно, но нежелательно человеку иметь с этим дело. Паниковать особо не надо, но хорошо, что люди подняли вопрос", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшие дни ученые, вероятно, попробуют взять материалы на месте.
https://radiosputnik.ria.ru/20210708/podmoskove-1740507438.html
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приморский край, происшествия
10:35 15.07.2021 (обновлено: 10:41 15.07.2021)
Ученый назвал возможную причину массовой гибели птиц в Приморье
Орнитолог РАН Сурмач: массовая гибель птиц в Приморье могла случиться из-за заболевания
ВЛАДИВОСТОК, 15 июл – РИА Новости.
Причинами массовой гибели птиц в популярной у туристов бухте Бойсмана в Приморье могли стать заболевания, которые передаются между особями в их колониях на скалах, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН
Сергей Сурмач.
Бухта Бойсмана находится в Хасанском районе
на юге Приморья, является популярным туристическим местом. В соцсетях опубликованы видео с пляжа бухты, на них видны тушки погибших птиц у кромки воды. Автор одного из видео пишет, что на протяжении километра берега насчитал около 100 тушек. В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре РИА Новости заявили, что охотнадзор выехал на место и взял тушки птиц на исследование. Внешних повреждений или воздействия веществ, которые могли бы повлечь их гибель, не зафиксировано. Среди погибших птиц чайки и крачки. По словам арендатора пляжа в бухте, тела птиц выносит на берег в последнюю неделю. В администрации Хасанского района РИА Новости рассказали, что гибель птиц происходит в море, на берег их выбрасывает мертвыми, но само море чистое. В соседних бухтах мертвых птиц нет.
"Судя по кадрам, это не чайки, это тупик-носорог, тоже морская птица. Причину нужно выяснять. Это все что угодно может быть – и загрязнение, и естественные причины. Скорее всего, что-то из естественных причин, потому что это птица колониальная, гнездится на островах в скоплениях, в компании других птиц, и они легко могут передать друг другу какую-то птичью заразу", - сказал ученый.
Он отметил, что тупик-носорог – не краснокнижный вид, но причину гибели нужно выяснять. "Они иногда гибнут, это нормально для птиц. Но в таком количестве – такое случается редко. Это что-то аномальное - для Приморья это ненормально, для популяции птиц. Такое происходит с разными видами, но про тупика такого не слышал. С этим надо разбираться. Надо собирать материал на разного рода анализы. По фото и видео можно понять только, что это не физические травмы, не столкновения, не браконьерство, а просто массовая смертность", - заявил Сурмач.
Он отметил, что часто массовая гибель птиц происходит там, где возникают их скопления. Например, на зимовках в Южной Корее, где иногда гибнет и большее число пернатых из-за передачи болезней. Потом популяция восстанавливается.
"Но за этими вещами нужно следить и проанализировать ситуацию. Тушки надо утилизировать. Это не такая зараза, чтобы людям передавалась бесконтактно, но нежелательно человеку иметь с этим дело. Паниковать особо не надо, но хорошо, что люди подняли вопрос", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что в ближайшие дни ученые, вероятно, попробуют взять материалы на месте.