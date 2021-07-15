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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 15.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:39
2021-07-15T14:39
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период предупреждения в Москве о жаре действует до 21.00 15 июля - отмечается, что ожидается аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов, в дневные часы - 33-35 градусов. Также до 23.00 15 июля действует предупреждение о сильном ветре, при грозе прогнозируются порывы до 17 метров в секунду. Также оранжевый уровень погодной опасности из-за жары прогнозируется в столице с 13.00 16 июля до 01.00 17 июля.Предупреждение о жаре в Подмосковье действует до 18.00 16 июля.Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, погода потенциально опасна. В столице данное предупреждение действует из-за грозы (до 23.00 15 июля) и высокой пожароопасности (до 21.00 15 июля); в Подмосковье - из-за грозы и града (до полуночи 16 июля), ветра с порывами при грозе до 17 метров в секунду (до 13.00 16 июля) и высокой пожароопасности (до 21.00 15 июля).
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москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество
14:39 15.07.2021
 
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНавигация на Москве-реке
Навигация на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
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Период предупреждения в Москве о жаре действует до 21.00 15 июля - отмечается, что ожидается аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов, в дневные часы - 33-35 градусов. Также до 23.00 15 июля действует предупреждение о сильном ветре, при грозе прогнозируются порывы до 17 метров в секунду. Также оранжевый уровень погодной опасности из-за жары прогнозируется в столице с 13.00 16 июля до 01.00 17 июля.
Предупреждение о жаре в Подмосковье действует до 18.00 16 июля.
Кроме того, в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, погода потенциально опасна. В столице данное предупреждение действует из-за грозы (до 23.00 15 июля) и высокой пожароопасности (до 21.00 15 июля); в Подмосковье - из-за грозы и града (до полуночи 16 июля), ветра с порывами при грозе до 17 метров в секунду (до 13.00 16 июля) и высокой пожароопасности (до 21.00 15 июля).
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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