https://ria.ru/20210715/moshenniki-1741370070.html

Муфтий рассказал об обманутых из-за хаджа паломниках

Муфтий рассказал об обманутых из-за хаджа паломниках - РИА Новости, 15.07.2021

Муфтий рассказал об обманутых из-за хаджа паломниках

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии муфтий Айнур Биргалин рассказал о мусульманах, которые хотели отправиться в хадж, но были обмануты. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:18

2021-07-15T13:18

2021-07-15T13:18

религия и мировоззрение

республика башкортостан

саудовская аравия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Башкирии муфтий Айнур Биргалин рассказал о мусульманах, которые хотели отправиться в хадж, но были обмануты. Хадж - обязательное для мусульман паломничество в Саудовскую Аравию к святыням ислама, которое необходимо совершить хотя бы раз в жизни."Что касается Республики Башкортостан, то у нас была проблема: за последние несколько лет у нас были и обманутые паломники. Их было где-то 130-150, сейчас их количество уменьшилось до 90 человек", - рассказал Биргалин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По словам муфтия, Башкирия смогла получить квоту на 700 паломников, но реализовать ее не удается из-за продолжающейся пандемии коронавируса. "Но у нас на текущий момент только лишь один человек просит возврата средств - это, я думаю, даже лучше. Если люди захотят на следующий год с открытием границ отправиться в хадж, то цены будут только расти, и мы не сможем выполнить свои обязательства", - полагает Биргалин.Саудовская Аравия из опасений распространения коронавируса разрешила совершить хадж в этом году только проживающим в королевстве мусульманам, числом не более 60 тысяч человек. В 2020 году из-за пандемии коронавируса участие в хадже впервые не смогли принять мусульманские паломники из-за рубежа, из проживающих в стране мусульман были отобраны для хаджа только 10 тысяч человек.

https://ria.ru/20210615/khadzh-1737054143.html

республика башкортостан

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, саудовская аравия