https://ria.ru/20210715/kurkova-1741283204.html

Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой

Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой - РИА Новости, 15.07.2021

Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой

Вышел клип на песню "Би-2" и Лизы Громовой "Мосты". Об этом сообщается в микроблоге коллектива. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:50

2021-07-15T00:50

2021-07-15T00:50

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би-2

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вышел клип на песню "Би-2" и Лизы Громовой "Мосты". Об этом сообщается в микроблоге коллектива.Фактически музыканты создали короткометражный фильм, продолжительностью более девяти минут. Главную роль в нем исполнила Равшана Куркова. Ее персонаж — актриса, снимающая в ленте о любви и предательстве. В клипе показано, как героиня Курковой проводит свободное время в перерывах между дублями и как разыгрывает любовь под прицелом камеры. У ролика сложная структура — в нем несколько линий. Создатели клипа продемонстрировали не только то, что происходит на съемочной площадке, но и то, как этот "фильм в фильме" воспринимает зритель. В клипе представлен зрительский зал, едва ли заполненный на 50 процентов. На экране идет картина, и аудитория по-разному проводит время в темноте кинотеатра. Кто-то застрял в телефоне, а кто-то скучает, но всех затрагивает кульминационная сцена. "Никогда не могла в себе разобраться, чего во мне больше — визуала или аудиала. Мини-фильмы "Би-2" позволяют наслаждаться и звуком, и картинкой одновременно. Супер, ребята!", "Кто ждал сцену после титров?", "Атмосферный клип. Мне очень понравился", — отреагировали пользователи.

https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, би-2