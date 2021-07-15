Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210715/kurkova-1741283204.html
Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой
Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой - РИА Новости, 15.07.2021
Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой
Вышел клип на песню "Би-2" и Лизы Громовой "Мосты". Об этом сообщается в микроблоге коллектива. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:50
2021-07-15T00:50
культура
музыка
новости культуры
би-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741272361_0:0:2880:1620_1920x0_80_0_0_f208327925abcba8de160117ad56274d.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вышел клип на песню "Би-2" и Лизы Громовой "Мосты". Об этом сообщается в микроблоге коллектива.Фактически музыканты создали короткометражный фильм, продолжительностью более девяти минут. Главную роль в нем исполнила Равшана Куркова. Ее персонаж — актриса, снимающая в ленте о любви и предательстве. В клипе показано, как героиня Курковой проводит свободное время в перерывах между дублями и как разыгрывает любовь под прицелом камеры. У ролика сложная структура — в нем несколько линий. Создатели клипа продемонстрировали не только то, что происходит на съемочной площадке, но и то, как этот "фильм в фильме" воспринимает зритель. В клипе представлен зрительский зал, едва ли заполненный на 50 процентов. На экране идет картина, и аудитория по-разному проводит время в темноте кинотеатра. Кто-то застрял в телефоне, а кто-то скучает, но всех затрагивает кульминационная сцена. "Никогда не могла в себе разобраться, чего во мне больше — визуала или аудиала. Мини-фильмы "Би-2" позволяют наслаждаться и звуком, и картинкой одновременно. Супер, ребята!", "Кто ждал сцену после титров?", "Атмосферный клип. Мне очень понравился", — отреагировали пользователи.
https://ria.ru/20210621/b2-1737858496.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741272361_294:0:2555:1696_1920x0_80_0_0_208c1d533bf89c837c735b169bdd5ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, би-2
00:50 15.07.2021
 

Равшана Куркова снялась в клипе на песню "Би-2" и Лизы Громовой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Вышел клип на песню "Би-2" и Лизы Громовой "Мосты". Об этом сообщается в микроблоге коллектива.
Фактически музыканты создали короткометражный фильм, продолжительностью более девяти минут. Главную роль в нем исполнила Равшана Куркова. Ее персонаж — актриса, снимающая в ленте о любви и предательстве.
В клипе показано, как героиня Курковой проводит свободное время в перерывах между дублями и как разыгрывает любовь под прицелом камеры.
У ролика сложная структура — в нем несколько линий. Создатели клипа продемонстрировали не только то, что происходит на съемочной площадке, но и то, как этот "фильм в фильме" воспринимает зритель. В клипе представлен зрительский зал, едва ли заполненный на 50 процентов. На экране идет картина, и аудитория по-разному проводит время в темноте кинотеатра. Кто-то застрял в телефоне, а кто-то скучает, но всех затрагивает кульминационная сцена.
"Никогда не могла в себе разобраться, чего во мне больше — визуала или аудиала. Мини-фильмы "Би-2" позволяют наслаждаться и звуком, и картинкой одновременно. Супер, ребята!", "Кто ждал сцену после титров?", "Атмосферный клип. Мне очень понравился", — отреагировали пользователи.
Кадр из клипа БИ-2 Нам не нужен герой
21 июня, 11:36Культура
Новый клип "Би-2" набрал более двух миллионов просмотров
 
КультураМузыкаНовости культурыБи-2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
15:32Калви заявил, что его необходимо оправдать, а дело прекратить
15:28В Шереметьево из-за ливня затопило взлетные полосы
15:24Ремонт дороги в Верхнем Карбуше после жалоб жителей Меркель ускорят
15:24В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
15:22СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
15:15В Госдуме рассказали о вебинарах по незаконным акциям американской НПО
15:14Пушилин предложил живущим в ДНР россиянам выезжать голосовать в Ростов
15:14Ученый объяснил, почему не стоит гулять под дождем в Москве
Лента новостейМолния