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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210715/investitsii-1741346069.html
Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей
Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей - РИА Новости, 15.07.2021
Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей
Семь высокотехнологичных компаний, получившие в первом полугодии этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", вложат в развитие своих производств почти РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T11:21
2021-07-15T11:21
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Семь высокотехнологичных компаний, получившие в первом полугодии этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", вложат в развитие своих производств почти 10 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видеоконференцсвязи. Объем заявленных инвестиций составляет 9,9 миллиарда рублей, также резиденты планируют создать более 900 рабочих мест", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, значительная доля планируемых инвестиций – около 8,7 миллиарда рублей – приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы."Еще два резидента, которые планируют вложить в общей сложности 713 миллионов рублей, вошли в кластер высокотехнологичных производств. Остальные пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий", - добавил он. В сообщении отмечается, что преференции, которыми пользуются резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. С момента создания столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3 миллиардов рублей. Это позволяет им уменьшать себестоимость производимой продукции, получая тем самым конкурентные преимущества на рынке, а также инвестировать освободившиеся средства в развитие производства.
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александр прохоров, москва
11:21 15.07.2021
 

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Семь высокотехнологичных компаний, получившие в первом полугодии этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", вложат в развитие своих производств почти 10 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видеоконференцсвязи. Объем заявленных инвестиций составляет 9,9 миллиарда рублей, также резиденты планируют создать более 900 рабочих мест", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 12:56Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резиденты ОЭЗ Москвы на треть увеличили выпуск продукции
По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, значительная доля планируемых инвестиций – около 8,7 миллиарда рублей – приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы.
"Еще два резидента, которые планируют вложить в общей сложности 713 миллионов рублей, вошли в кластер высокотехнологичных производств. Остальные пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий", - добавил он.
В сообщении отмечается, что преференции, которыми пользуются резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. С момента создания столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3 миллиардов рублей. Это позволяет им уменьшать себестоимость производимой продукции, получая тем самым конкурентные преимущества на рынке, а также инвестировать освободившиеся средства в развитие производства.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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