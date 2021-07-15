https://ria.ru/20210715/investitsii-1741346069.html

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей - РИА Новости, 15.07.2021

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют в производство 10 млрд рублей

Семь высокотехнологичных компаний, получившие в первом полугодии этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", вложат в развитие своих производств почти РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T11:21

2021-07-15T11:21

2021-07-15T11:21

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Семь высокотехнологичных компаний, получившие в первом полугодии этого года статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", вложат в развитие своих производств почти 10 миллиардов рублей до 2030 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Компании планируют реализовать проекты в таких сферах, как производство электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта, канатно-транспортных систем, инъекционных препаратов для косметологии, программных продуктов для контактных центров и систем видеоконференцсвязи. Объем заявленных инвестиций составляет 9,9 миллиарда рублей, также резиденты планируют создать более 900 рабочих мест", - сказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, значительная доля планируемых инвестиций – около 8,7 миллиарда рублей – приходится на двух резидентов кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы."Еще два резидента, которые планируют вложить в общей сложности 713 миллионов рублей, вошли в кластер высокотехнологичных производств. Остальные пополнили кластер информационно-коммуникационных технологий", - добавил он. В сообщении отмечается, что преференции, которыми пользуются резиденты, открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также льготной ставке на прибыль. С момента создания столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3 миллиардов рублей. Это позволяет им уменьшать себестоимость производимой продукции, получая тем самым конкурентные преимущества на рынке, а также инвестировать освободившиеся средства в развитие производства.

https://ria.ru/20210713/moskva-1741068451.html

москва

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александр прохоров, москва