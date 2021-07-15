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Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal
Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal - РИА Новости, 15.07.2021
Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal
Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:45
2021-07-15T13:45
европейский суд
северный поток
газпром
еврокомиссия
польша
германия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда."Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.В соответствии с решением суда Германия обязана оплатить судебные расходы, понесенные Польшей во время рассмотрения дела.Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal.
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европейский суд, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, германия, в мире
13:45 15.07.2021
 
Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal

Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии о расширенном доступе к газопроводу Opal

© AP Photo / APN Photo/Frank HormannСварка труб на строительстве газопровода в Германии
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда.
"Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.
В соответствии с решением суда Германия обязана оплатить судебные расходы, понесенные Польшей во время рассмотрения дела.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.
Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.10.2019
8 октября 2019, 13:04
Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме
 
Европейский судСеверный потокГазпромЕврокомиссияПольшаГерманияВ мире
 
 
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