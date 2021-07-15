https://ria.ru/20210715/gazoprovod-1741374338.html

Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal

Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal - РИА Новости, 15.07.2021

Суд ЕС отклонил апелляцию Германии о доступе к газопроводу Opal

Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:45

2021-07-15T13:45

2021-07-15T13:45

европейский суд

северный поток

газпром

еврокомиссия

польша

германия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Суд ЕС отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal, говорится в сообщении суда."Суд отклоняет апелляцию, поданную Германией на решение Общего суда, который в соответствии с принципом энергетической солидарности отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которым были изменены условия доступа к газопроводу Opal", - говорится в сообщении.В соответствии с решением суда Германия обязана оплатить судебные расходы, понесенные Польшей во время рассмотрения дела.Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода.Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal.

https://ria.ru/20191008/1559538779.html

польша

германия

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европейский суд, северный поток, газпром, еврокомиссия, польша, германия, в мире