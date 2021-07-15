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Депутат Госдумы рассказал о подготовке программы развития Донбасса
Депутат Госдумы рассказал о подготовке программы развития Донбасса - РИА Новости, 15.07.2021
Депутат Госдумы рассказал о подготовке программы развития Донбасса
Российское правительство готовит программу социально-экономического развития Донбасса на три года, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:55
2021-07-15T14:55
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
правительство рф
виктор водолацкий
в мире
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Российское правительство готовит программу социально-экономического развития Донбасса на три года, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий."Та программа, которая сегодня готовится правительством РФ - это программа социально-экономического развития Донбасса на три года, она имеет огромный потенциал для открытия рабочих мест, модернизации системы образования, здравоохранения, это программа уникальная, потому что она решает вопросы новой жизни", - сказал журналистам Водолацкий.Водолацкий находится с визитом в Донецке, где проходит форум "Донбасс-Россия: единство приоритетов".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210714/grazhdanstvo-1741211638.html
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, правительство рф, виктор водолацкий, в мире
14:55 15.07.2021
 
Депутат Госдумы рассказал о подготовке программы развития Донбасса

Депутат Водолацкий: правительство России готовит программу экономического развития Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Российское правительство готовит программу социально-экономического развития Донбасса на три года, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"Та программа, которая сегодня готовится правительством РФ - это программа социально-экономического развития Донбасса на три года, она имеет огромный потенциал для открытия рабочих мест, модернизации системы образования, здравоохранения, это программа уникальная, потому что она решает вопросы новой жизни", - сказал журналистам Водолацкий.
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Водолацкий находится с визитом в Донецке, где проходит форум "Донбасс-Россия: единство приоритетов".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФПравительство РФВиктор ВодолацкийВ мире
 
 
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